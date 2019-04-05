Грядут большие раскопки: на Оболони реконструируют канализационный коллектор

Трубы находятся в аварийном состоянии и обеспечивает водоотвод домов, в которых живут 35 тысяч киевлян

В Запорожье проверят состояние канализационных коллекторов. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Грядут большие раскопки: на Оболони реконструируют канализационный коллектор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9aa/400/5c59aa4003e3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9aa/400/5c59aa4003e3c.jpg 2019-04-05T19:31:00+03:00 Коммуналка Трубы находятся в аварийном состоянии и обеспечивает водоотвод домов, в которых живут 35 тысяч киевлян

В Киеве будут реконструировать канализационный коллектор на Оболонском проспекте. Он пролегает между станциями метро "Минская" и "Оболонь".

Согласно распоряжению КГГА, которое подписали 4 апреля, реконструкция обойдется в сумму около 18 млн грн. Коллектор обеспечивает водоотвод из жилых домов, в которых проживают порядка 35 тысяч человек.

Сейчас трубы канализации, диаметр которых составляет 400-500 мм, находятся в аварийном состоянии: коллектор был построен еще в 1974 году из чугунных труб. За годы эксплуатации они значительно повреждены газовой коррозией. Реконструкция должна завершиться до конца 2021 года, а гарантийный срок эксплуатации объекта – составлять 10 лет. Работы проведет "Киевводоканал".

Финансирование реконструкции будет проводиться за счет города по Программе экономического и социального развития Киева.

Напомним, в декабре 2018-го в Киеве начали реконструировать канализационный коллектор на улице Вербовой, который обеспечивает отвод сточных вод с жилмассива Оболонь. Отмечается, что проведут реконструкцию 70-метрового участка коллектора Д=1250 мм. Впервые в Украине используют новую технологию санации труб, которая была разработана в Японии и сейчас популярна в странах Евросоюза. Специалисты "Киевводоканала" на практике изучают новый метод под руководством немецких специалистов.

Ранее мы сообщали, что на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.

Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.

Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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