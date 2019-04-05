Грядут большие раскопки: на Оболони реконструируют канализационный коллектор
Трубы находятся в аварийном состоянии и обеспечивает водоотвод домов, в которых живут 35 тысяч киевлян
В Киеве будут реконструировать канализационный коллектор на Оболонском проспекте. Он пролегает между станциями метро "Минская" и "Оболонь".
Согласно распоряжению КГГА, которое подписали 4 апреля, реконструкция обойдется в сумму около 18 млн грн. Коллектор обеспечивает водоотвод из жилых домов, в которых проживают порядка 35 тысяч человек.
Сейчас трубы канализации, диаметр которых составляет 400-500 мм, находятся в аварийном состоянии: коллектор был построен еще в 1974 году из чугунных труб. За годы эксплуатации они значительно повреждены газовой коррозией. Реконструкция должна завершиться до конца 2021 года, а гарантийный срок эксплуатации объекта – составлять 10 лет. Работы проведет "Киевводоканал".
Финансирование реконструкции будет проводиться за счет города по Программе экономического и социального развития Киева.
Напомним, в декабре 2018-го в Киеве начали реконструировать канализационный коллектор на улице Вербовой, который обеспечивает отвод сточных вод с жилмассива Оболонь. Отмечается, что проведут реконструкцию 70-метрового участка коллектора Д=1250 мм. Впервые в Украине используют новую технологию санации труб, которая была разработана в Японии и сейчас популярна в странах Евросоюза. Специалисты "Киевводоканала" на практике изучают новый метод под руководством немецких специалистов.
Ранее мы сообщали, что на улице Борщаговской завершили масштабную реконструкцию водовода и канализации. Работы проводились от пер. Кузнечного до Воздухофлотского моста. Там проложили водовод диаметром 500 мм и длиной 2356.5 м. Также провели санацию канализационного коллектора диаметром 1500-2000 мм и длиной 1291,3 м.
Кроме того, мы писали, что под Киевом находятся три тысячи километров канализационных путей. К станции, где очищают стоки, ежедневно "приплывает" порядка семи тысяч килограммов мусора. Более 20 гектаров – площадь очистных систем и цехов. Это – "почки" столицы Украины.
Тем временем, в Днепре собака разыскала женщину, которая три дня просидела в канализационном коллекторе. Подробности смотрите в видео "Сегодня".
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