Киевляне продолжат экономить электроэнергию с ночным тарифом

Самый простой способ воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двузонный счетчик в составе набора Розумний WATT

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Государственный регулятор НКРЭКУ официально подтвердил, что тарифы, дифференциированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июля 2019 года. А согласно обновленному коммерческому предложению для бытовых клиентов "Киевских энергетических услуг", которое тоже вступает в силу с 1 июля 2019 года, ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Порядок расчетов с собственниками зонных счетчиков остается без изменений.

Двузонные тарифы:

0,5 тарифа с 23:00 до 7:00

полный тариф в другое время суток

Трехзонные тарифы:

1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00

полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00

0,4 тарифа с 23:00 до 7:00

Тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙час при потреблении до 100 кВт∙час в месяц и 1,68 кВт∙час при потреблении свыше 100 кВт∙час в месяц.

"Многозонными счетчиками пользуются 84 тысячи наших клиентов. Самый простой способ для жителя Киева воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двузонный счетчик в составе энергоэффективного набора Розумний WATT. Кроме прибора учета в нем также есть LED-лампы и умная розетка, программирующая работу бытовых приборов в ночное время. Использование набора позволяет экономить до 50% затрат на электроэнергию", - рассказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Получить бесплатную консультацию и заказать Розумний WATT жители Киева могут в центрах обслуживания клиентов и в контакт-центре "Киевских энергетических услуг" по телефонам (044/067/066) 277-18-18, по электронной почте или через Facebook. Также набор можно заказать на сайте ДТЭК ЭСКО.

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