Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Киевляне продолжат экономить электроэнергию с ночным тарифом

26 июня, 18:52

Самый простой способ воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двузонный счетчик в составе набора Розумний WATT

Фото: Pixabay

Государственный регулятор НКРЭКУ официально подтвердил, что тарифы, дифференциированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июля 2019 года. А согласно обновленному коммерческому предложению для бытовых клиентов "Киевских энергетических услуг", которое тоже вступает в силу с 1 июля 2019 года, ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Порядок расчетов с собственниками зонных счетчиков остается без изменений.

Двузонные тарифы: 

  • 0,5 тарифа с 23:00 до 7:00
  • полный тариф в другое время суток

Трехзонные тарифы:

  • 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00
  • полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00
  • 0,4 тарифа с 23:00 до 7:00

Тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙час при потреблении до 100 кВт∙час в месяц и 1,68 кВт∙час при потреблении свыше 100 кВт∙час в месяц.

"Многозонными счетчиками пользуются 84 тысячи наших клиентов. Самый простой способ для жителя Киева воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двузонный счетчик в составе энергоэффективного набора Розумний WATT. Кроме прибора учета в нем также есть LED-лампы и умная розетка, программирующая работу бытовых приборов в ночное время. Использование набора позволяет экономить до 50% затрат на электроэнергию", - рассказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Получить бесплатную консультацию и заказать Розумний WATT жители Киева могут в центрах обслуживания клиентов и в контакт-центре "Киевских энергетических услуг" по телефонам (044/067/066) 277-18-18, по электронной почте или через Facebook. Также набор можно заказать на сайте ДТЭК ЭСКО

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, ДТЭК ЭСКО, Киевские энергетические услуги

Вы сейчас просматриваете новость " Киевляне продолжат экономить электроэнергию с ночным тарифом". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Как желатин спасает наши суставы

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

Тест: Сможете вы вспомнить, какие советские мультфильмы

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

В чем польза бега для мужчин?

Феттель настроен на победу в Австрии

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как стирать обувь в стиральной машине

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь