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Киевляне смогут платить за ожидаемое потребление электроэнергии в текущем месяце

8 июля, 19:34

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В счете будут указаны суммы и за фактически потребленную электроэнергию, и за ожидаемое потребление

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO для удобства клиентов вводит новый формат оплаты за электроэнергию. В июле киевляне получат счета с суммами к оплате за фактически потребленную электроэнергию и ожидаемое потребление в текущем месяце. Такой формат позволяет клиентам планировать расходы на электроэнергию, платить за свет во время отпуска или командировки и не тратить время на расчеты ежемесячно.

В счете за июнь, который киевляне получат в июле, будут указаны суммы:

  1. К оплате за фактическое потребление – за потребленную электроэнергию в июне.
  2. Ожидаемое потребление в текущем месяце – сумма для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от объема потребления в прошлом месяце. Если в июне семья использовала 120 кВт∙ч, плановый платеж на июль будет рассчитан на тот же объем.
  3. Рекомендовано к оплате - плюсуется сумма за фактическое потребление и ожидаемое. Но каждый клиент сам выбирает, по какой из предложенных сумм осуществлять расчет.

Оплатить фактически потребленную электроэнергию и осуществить платеж ожидаемого потребления можно и в Личном кабинете.

"Рекомендуемые платежи – это обычная практика во многих европейских странах. Преимущества таких платежей уже смогли оценить клиенты YASNO в Днепропетровской и Донецкой областях. В июле такие счета за электроэнергию получат все частные клиенты в столице. Платить только за фактически потребленные киловатт-часы или также и за ожидаемое потребление – это выбор каждого. Если внесенный платеж окажется большим, чем вы употребили по факту, это будет учтено и отражено в счете в следующем месяце как переплата", – заверил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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