Квартирная очередь в Киеве серьезно выросла за три года

Сегодня, 17:10

На первичном рынке избыток квадратных метров, что не сократило очередь

Квартирная очередь в Киеве серьезно выросла за три года

Депутаты Киеврады Александр Пабат опубликовал на своей странице в Facebook данные о количестве жителей, которые на сегодняшний день стоят в квартирной очереди на получение бесплатного жилья. За последние три года она существенно увеличилась.

"При избытке квадратных метров на первичном рынке, за три года квартирная очередь не просто не сокращена, а увеличилась практически на 3,5 тыс. человек, с 65 590 очередников в 2015 году до 68 992 в 2018 году", – сообщил депутат цифры, предоставленные в Киевской городской государственной администрации.

Также Пабат добавил, что по состоянию на 1 ноября, Департамент строительства и обеспечения приобрел 195 квартир: 108 – для обеспечения жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и 87 для детей-сирот. Всего же, в рамках Программы экономического и социального развития 2018-2020 годов выделено 136,4 млн грн на строительство (приобретение) жилья для льготных категорий населения и 76,8 млн грн на обеспечение жильем выпускников детдомов и интернатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевлянка доверилась мужчине, а он упек ее в психушку и лишил квартиры. В столице участились случаи квартирного мошенничества.

Кроме того, в сентябре в Киеве задержали банду квартирных мошенников. Одна из подозреваемых пыталась избавиться от вещдоков, выбросив их из окна квартиры на 24-м этаже.

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Автор:

Наталья Мамчур

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