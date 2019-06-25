Миллионная клиентка контакт-центра "Киевских энергетических услуг" получила в подарок Розумний WATT

"Нужно учиться беречь энергию!", – говорит Елена Мищенко

Елена Мищенко. Фото: ДТЭК.

Теплым июньским вечером Елена Мищенко зашла в Личный кабинет на сайте "Киевских энергетических услуг", чтобы передать показания счетчика. Решив уточнить сумму начислений, на следующее утро позвонила в контакт-центр.

– Около 9 утра решила позвонить в контакт-центр, – рассказывает Елена Ивановна. – Минуты за две-три связалась с оператором, ответила мне приятная девушка, все быстро объяснила. Сказала: не переживайте, у вас все хорошо, вы как раз показания внесли, а то была сумма по среднесуточным начислениям.

К новому поставщику Елена Мищенко обратилась впервые: до этого надобности не возникало.

– Знаете, я очень законопослушный человек, всегда соблюдаю все правила. Знаю, что передавать показания нужно с 1 по 4 числа месяца. Очень переживаю, чтобы не было задолженности, – говорит она. – По характеру такая, пунктуальная, обязательная. Да и род деятельности – работаю в страховой компании – приучает к порядку. Думаю, что каждый человек должен так относиться к правилам, тогда и жизнь будет лучше.

Спустя несколько дней ей перезвонили из "Киевских энергетических услуг" и пригласили в гости: Елена Ивановна стала миллионной клиенткой, которая позвонила в контакт-центр компании.

– У меня первый вопрос был: это не розыгрыш? Потом уже стала расспрашивать, пригласили посетить офис, сказали, что вручат подарок… Повезло, едва ли не впервые в жизни что-то выиграла! – смеется женщина.

Энергоэффективный набор Розумний WATT Елене Мищенко вручал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников. Вместе с инструкцией, как пользоваться набором и советами по энергосбережению.

– Самое главное в наборе – это, конечно же счетчик. Он двузонный, уже параметризирован и позволяет платить за потребленную с 23 вечера до 7 утра электроэнергию в два раза меньше, – подчеркнул Мельников. – Вам его установят "под ключ". Также здесь есть LED-лампы, которые потребляют в 10 раз меньше обычных ламп накаливания, а служат годами. И умная розетка, к которой можно подключить, например, стиральную машину, бойлер, посудомоечную машину. Потом программируете ее на включение в ночное время – и сохраняете деньги на оплате счетов за электроэнергию.

С энергоэффективностью Елена Ивановна уже знакома: использует LED-лампы и считает, что нужно учиться экономить все виды энергии.

– Еще лет 10 назад энергоэффективность была чем-то далеким. А сейчас начинаешь задумываться, что нужно экономить. За границей к этому уже привыкли. А у нас все только начинается, нужно учиться беречь энергию, – говорит она.

Кстати, большинство клиентов, которые звонят по горячим номерам контакт-центра (044/067/066) 277-18-18 выбирают не общение с оператором, а работу с интерактивным голосовым помощником. Из миллиона принятых звонков со специалистами хотели пообщаться чуть больше четверти потребителей – 265 тысяч киевлян, население целого района Киева. Все остальные передавали показания счетчиков и прослушивали необходимую информацию в автоматическом режиме. Многие предпочитают иные каналы: связываться через Facebook или писать электронные письма.

Елена Ивановна тоже обещает в случае чего писать:

– Я на сайте "Киевских энергетических услуг" узнала, что у вас есть страница в Facebook, в первый раз решила позвонить, но теперь буду писать сообщения. Хорошо, что есть такая возможность, спасибо. Технологии не стоят на месте, надо все делать для людей, чтобы не надо было отпрашиваться с работы для решения своих вопросов, и было комфортно. Это самое главное.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что новый рынок электроэнергии в Украине готов к запуску.

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