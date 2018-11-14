Новые тарифы на коммуналку: в Киеве подорожала вода и водоотведение

Киевлянам вскоре придут платежки за октябрь с новыми тарифами за холодную воду и водоотведение. Учитывая то, что новая стоимость была установлена в средине месяца, 14 октября, начисление произведут по средним показателям, чтобы избежать путаницы, сообщает "Киевводоканал".

Так, в октябре, при начислении за три вида услуг – подача холодной воды, водоотведение холодной воды и водоотведение горячей, учтены два тарифа.

В частности, в период с 1 октября по 13 октября действовали следующие тарифы:

за централизованное снабжение и отвод холодной воды – 16,716 грн за 1 кубометр

централизованное водоотведение – 7,936 грн за 1 кубометр

В период с 14 по 31 октября – новые тарифы:

централизованное снабжение и отвод холодной воды – 19,596 грн за 1 кубометр (+17,2%)

централизованное водоотведение – 9,504 грн за 1 кубометр (+20,3%)

Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года – среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13 октября, и тарифа, который начался с 14 октября.

В итоге, октябрьские платежки будут рассчитаны по следующему тарифу:

централизованное снабжение и отвод холодной воды – 18,377 грн за 1 кубометр;

централизованное снабжение холодной водой – 9,543 грн за 1 кубометр; централизованный отвод горячей воды – 8,845 грн за 1 кубометр.

Напомним, в октябре и ноябре в Киеве будут приходить платежки со старой ценой за отопление. Об этом на брифинге заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам чиновника, процедура изменения тарифов требует времени. "Ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой. Сейчас будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время", – уточнил он.