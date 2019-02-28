Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Полторы тысячи киевлян могут остаться без света и тепла

Сегодня, 14:31

Все они купили квартиры в домах, построенных скандально известным застройщиком Анатолием Войцеховским

Полторы тысячи киевлян могут остаться без света и тепла Коммуналка Все они купили квартиры в домах, построенных скандально известным застройщиком Анатолием Войцеховским

Полторы тысячи киевлян в марте могут остаться без света и тепла. Все они купили квартиры в домах, построенных скандально известным застройщиком Анатолием Войцеховским. 

"Сложилась ситуация, когда фактически дом идет на отключение через определенное время, речь идет о днях и о неделях", – говорит Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Энергоснабжающим компаниям жители задолжали около двух миллионов гривен. Ситуация осложняется еще и тем, что уже семь лет жилой комплекс не могут присоединить к электросетям по постоянной схеме. Он до сих пор питается как строительная площадка, с тройным превышением разрешенной мощности.

"На данный момент шесть домов и развлекательный комплекс питаются по небезопасной схеме", – говорит Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.

Жителям стоит объединиться и завершить прокладку коммуникаций, отмечают в мэрии. Но пока большинство ждет выполнения обещанного от застройщика.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация разработала детальный план – дорожную карту – ввода в эксплуатацию столичных недостроев.

Напомним, ранее в Гепрокуратуре заявили, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий и с их помощью самовольно захватил земельные участки под строительство 40 объектов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, многоэтажка, войцеховский

Вы сейчас просматриваете новость " Полторы тысячи киевлян могут остаться без света и тепла". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В КГГА разработали дорожную карту для ввода в эксплуатацию недостроенных домов (инфографика)

19 апреля 2018, 17:41

Все этапы отображены в специальной листовке, которую будут выдавать обманутым вкладчикам

"По решению проблемы домов Войцеховского уже есть конкретные результаты" – интервью с замглавы КГГА

19 апреля 2018, 14:14

Несмотря на неоднократные обращения столичной администрации в прокуратуру и полицию, на сегодняшний день Войцеховского отпустили под домашний арест

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Неожиданный поворот в деле Зайцевой
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны