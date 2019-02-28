Полторы тысячи киевлян могут остаться без света и тепла
Все они купили квартиры в домах, построенных скандально известным застройщиком Анатолием Войцеховским
Полторы тысячи киевлян в марте могут остаться без света и тепла. Все они купили квартиры в домах, построенных скандально известным застройщиком Анатолием Войцеховским.
"Сложилась ситуация, когда фактически дом идет на отключение через определенное время, речь идет о днях и о неделях", – говорит Петр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.
Энергоснабжающим компаниям жители задолжали около двух миллионов гривен. Ситуация осложняется еще и тем, что уже семь лет жилой комплекс не могут присоединить к электросетям по постоянной схеме. Он до сих пор питается как строительная площадка, с тройным превышением разрешенной мощности.
"На данный момент шесть домов и развлекательный комплекс питаются по небезопасной схеме", – говорит Александр Бемм, коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети.
Жителям стоит объединиться и завершить прокладку коммуникаций, отмечают в мэрии. Но пока большинство ждет выполнения обещанного от застройщика.
Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация разработала детальный план – дорожную карту – ввода в эксплуатацию столичных недостроев.
Напомним, ранее в Гепрокуратуре заявили, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий и с их помощью самовольно захватил земельные участки под строительство 40 объектов.
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