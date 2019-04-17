Освещение улиц в Киеве: куда жаловаться, если во дворе темно

В "Киевгорсвете" объяснили, что делать, если фонари несвоевременно включаются или отключаются

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко сообщил "Сегодня", что проблема с освещением на улице Грекова проверят и попытаются ее решить.

"Наше предприятие занимается обеспечением освещения объектов городской инфраструктуры и их эксплуатацией. Киевляне могут обращаться к нам, если фонари несвоевременно включаются или отключаются, если возле дома недостаточно светло и нужно, как вам кажется, установить дополнительные фонари, перегорела или плохо работает лампа, поврежден или упал фонарный столб. Эти вопросы решают наши специалисты, после того как вы обратитесь в нашу диспетчерскую службу по телефону (044) 430-26-52. А если сетей внешнего освещения возле вашего дома вовсе нет, стоит обращаться в контактный центр Киева по телефону 1551", – уточнил Куценко.

Напомним, в Киеве планируют обновить по городу более трех тысяч светильников, заменив их на LED-освещение.

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