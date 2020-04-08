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"Отключать горячую воду в Киеве не будут" – Кличко на телеканале "Украина 24"

8 апреля, 23:32

Сергей Пономаренко

В программе «Час Голованова» мэр Киева опроверг слухи о планах прекратить горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение в столице не будет отключаться, заявил мэр Киева во время программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

Таким образом, Кличко ответил на вопрос, который прислала на программу зрительница, встревоженная слухами о планах отключить горячую воду.

"Впервые слышу об отключении горячей воды. Горячую воду не отключают, все коммунальные предприятия работают, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Тем же, у кого могут возникнуть проблемы с подачей горячей воды, Виталий Кличко посоветовал звонить в контактный центр по номеру 15-51.

"Вы можете сказать ваш адрес, и наши коммунальные службы быстро это смогут исправить", – заверил столичный мэр.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что отключения воды в столице могут быть на данный момент только временными, в связи с гидравлическими испытаниями, которые пройдут с 9 апреля в разных районах столицы.

"Гидравлические испытания – это обязательное условие для подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону", – объяснили в КГГА 8 апреля.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве в связи с завершением отопительного периода проводится плановое отключение тепла.

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Киев горячая вода эксклюзив Украина 24

Источник: Сегодня

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