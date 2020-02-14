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Предупреждение о задолженности: YASNO рассказывает, как избежать отключения света

14 февраля, 15:35

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Для дальнейшего бесперебойного электроснабжения клиенту важно погасить задолженность до даты отключения

Фото: pexels.

Фото: pexels.

Платить за электроэнергию жителям столицы необходимо ежемесячно до 20 числа. Согласно законодательству, в случае задолженности поставщик отправляет на почтовый адрес потребителя предупреждение не позднее, чем за 10 дней до даты отключения. Заботясь о комфорте клиентов, электропоставщик YASNO советует, что делать после получения предупреждения и как избежать такой ситуации.

Первое, что должен сделать клиент – обратить внимание, за какой период указана задолженность в предупреждении и от кого оно поступило:

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  • если неоплаченной осталась электроэнергия, потребленная до 31 декабря 2018 года, необходимо рассчитаться с предыдущим поставщиком, который сейчас выполняет функцию оператора системы распределения (ОСР)
  • в случае задолженности за электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года, оплату нужно внести электропоставщику YASNO ("Киевские энергетические услуги").

Сумма задолженности, реквизиты получателя средств и срок оплаты указаны в предупреждении. Для дальнейшего бесперебойного электроснабжения клиенту важно погасить задолженность до даты отключения. После зачисления средств на счет поставщика заявка на отключение будет отклонена.

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO создал условия, чтобы каждый клиент мог удобным способом своевременно рассчитаться за электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 года. Сделать это можно:

"Чтобы сумма в платежке была меньше и не скапливалась задолженность, мы советуем жителям столицы рационально потреблять электроэнергию и вовремя с 1 по 4 число каждого месяца передавать показания счетчика. Самый простой способ экономить – это установить двухзонный счетчик, с которым электроэнергия с 23:00 до 7:00 будет стоить вдвое дешевле", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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электроэнергия коммунальные платежи YASNO

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