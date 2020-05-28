"Рано или поздно, но повысят": эксперт объяснил ситуацию с тарифами на воду

Столичные власти уверяют, что не позволят поднять тарифы на воду в Киеве. Однако политологи говорят: причина – исключительно приближающиеся местные выборы. Ведь подорожание все равно намечено на 2021 год, выборы всего на два с лишним месяца раньше, в октябре-2020.

Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сейчас в столице идет борьба ведомственных и политических интересов.

"Ведомства, в данном случае водоканалы, хотят зарабатывать на поставке своих услуг, повышая тарифы, а у политических сил интересы прямо противоположные. Повышать расценки на коммунальные услуги перед выборами, в данном случае местными, да еще в условиях кризиса – сродни политическому самоубийству. Поэтому их и планируют на 2021 год. Если бы не выборы, о тарифах никто бы сейчас и не вспомнил. А потом их рано или поздно, но повысят", – уверен политолог.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почему".

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