Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Решение коммунальных вопросов через Facebook: как это происходит в Киеве

Сегодня, 19:35

За полгода существования «Киевских энергетических услуг» в контакт-центре обработали 32 тысячи запросов

Решение коммунальных вопросов через Facebook: как это происходит в Киеве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/DSC_0078.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/DSC_0078.jpg Коммуналка За полгода существования «Киевских энергетических услуг» в контакт-центре обработали 32 тысячи запросов

Согласно статистике "Киевских энергетических услуг", за полгода существования компании специалисты контакт-центра обработали 32 тысячи запросов, которые поступили через Facebook, электронную почту, через формы обратной связи на официальном сайте "Киевских энергетических услуг" и в Личном кабинете. В компании отметили, что это примерно, как помочь населению целой Боярки или Обухова.

Как говорится в сообщении "Киевских энергетических услуг", каждый восьмой киевлянин из тех, кто обращается при помощи цифровых каналов связи, использует именно Facebook.

"Это очень круто, когда компания заботится о современных и удобных способах связи. Я ежедневно пользуюсь этой соцсетью, поэтому большинство вопросов, учитывая коммунальные, хочу решать именно там: возникла необходимость, написал личное сообщение странице поставщика, получил ответ – и все это на ходу или в транспорте, не нужно искать возможность посетить центр обслуживания клиентов", - говорит киевлянин Алексей.

Поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" имеет свое Facebook-представительство – это официальная страница в сети. Ежедневно с 8 утра до 20 вечера каждый клиент может обратиться туда, чтобы занести показания счетчика или получить другие консультации от специалистов.

Страница имеет отметку от соцсети: "очень активно отвечает на сообщения". Показатель отклика – 100%. Среднее время ответа – 2 минуты.

Реклама

За этот показатель отвечает группа по работе с электронными обращениями контакт-центра, которая также обрабатывает все запросы, которые приходят на Facebook, по электронной почте, через формы обратной связи на официальном сайте "Киевских энергетических услуг" и в Личном кабинете

Сообщение клиента, написанное в рабочее время, сразу попадает к специалисту. После чего специалист начинает работать над его решением.

В тренде
"Нафтогаз" судится с Россией за активы в Крыму, а доллар продолжает обваливаться: итоги дня

"В период с 20 часов вечера до 8 утра на странице в соцсети стоит автоответ. До 8 утра каждый специалист смотрит, что пришло за ночь, и начинает обрабатывать эти сообщения, – рассказывает главный специалист группы электронных обращений Юлия Сушина. – С 8 утра до 20 вечера – никаких автоответов, мы сразу реагируем на каждое сообщение. Клиенты могут быть уверены: с ними общаются живые люди, которые, к тому же, указывают свое имя". 

В среднем, сотрудник группы обрабатывает около 1000 запросов в месяц. То есть за день помогает примерно 80 людям. Иногда – например, с 1 по 4 число месяца, когда необходимо вносить показания счетчиков – количество обращений вырастает за 100 в день.

Чаще всего киевляне передают показания своих счетчиков, узнают о работе Личного кабинета (как зарегистрироваться, добавить еще один лицевой счет, перерегистрировать кабинет) и спрашивают о начислениях.

Стать специалистом группы электронных обращений непросто: тут достаточно серьезно относятся к подбору персонала. Ищут кандидатов, которые отвечают стандартам компании. Имеют хороший язык, письменный и устный. Уверенно пользуются программным обеспечением разного уровня сложности. Стрессоустойчивость, но это общее для профессий, где предусмотрено общение с людьми.

"Специалист контакт-центра должен очень быстро обучаться и ориентироваться изменениях – в том числе, законодательных, которые государство проводит в рамках энергореформы. Чтобы объяснить клиенту, что именно изменилось, нужно понимать это самим. Нужно быть универсалом. Поэтому мы немного SMM-специалисты, немного юристы, немного психологи, немного – специалисты по энергоэффективности. Особенно когда клиенты спрашивают о двузонных счетчиках, которые помогают экономить потребленную с 23 до 7 электроэнергию – их установку "под ключ" можно заказать в составе набора Розумний WATT, обратившись к нам", - говорит Юлия.

На обращение может ответить кто-то из восьми специалистов группы. Например, Марина, которая, начав работать в контакт-центре, стала настоящим борцом за справедливость. Как с клиентами – жаждет как можно лучше помочь решить проблему – так и в жизни за пределами работы. Кстати, и фото для этой статьи сделала именно Наталья.

"Стала намного сознательнее, – говорит она. – Раньше чаще молчала, теперь сама пишу обращения, если получаю какие-то некачественные услуги. Вижу по своей работе, что это работает, что компании реагируют на запросы своих клиентов". 

А вот Ольга, в прошлом – художественная гимнастка – любит выпекать сладкие вкусности, от бисквитных тортов до вкусных булочек-синнабон, и радостно делится рецептами. Наталья с детства рисовала, а ныне в свободное от работы время делает фотосессии с акцентом на женские портреты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев Киевские энергетические услуги

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

В Киеве нашли лучшую дворовую клумбу
В Киеве нашли лучшую дворовую клумбуДругие новости
В Киеве с начала года открыли 24 сквера и два парка: фото
В Киеве с начала года открыли 24 сквера и два парка: фотоДругие новости
В Киеве на сутки полностью перекроют проспект Победы
В Киеве на сутки полностью перекроют проспект ПобедыТранспорт
На столичных Позняках зачистили от киосков переход: как выглядит вход в метро (фото)
На столичных Позняках зачистили от киосков переход: как выглядит вход в метро (фото)Коммуналка
Новые трещины на стеклянном мосту в Киеве: стало известно, когда заменят поврежденные перила
Новые трещины на стеклянном мосту в Киеве: стало известно, когда заменят поврежденные перилаКоммуналка

Новости партнеров

15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе