В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок

Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/498/447/5c5498447ef93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/498/447/5c5498447ef93.jpg 2019-02-01T21:05:00+02:00 Коммуналка Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы

В Киеве коммунальщики из "Киевблагоустройства" снесли торговые палатки на стихийном рынке возле Центрального железнодорожного вокзала. Торговцы традиционно оккупировали проход, ведущий от здания пригородного вокзала к мосту, под которым проходят электрички. Проход, который ведет к переходу на Старовокзальную, полностью зачистили, соообщил на своей странице в Facebook и.о. главы "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.





















Он отметил, что завидев коммунальщиков, которые прибыли для сноса торговых палаток, предприниматели начали разбегаться.

"Все в Киеве знают, если тебе на первый путь пригородной электрички – ты будешь пробираться сквозь эти носки-трусы-халаты. Поэтому, когда наши демонтажники взялись за одни сооружения, владельцы других побежали, спасая товар", – написал чиновник.

Также он сообщил, что торговцы знают, что их деятельность возле вокзала нелегальна, но они все равно возвращаются сюда.

Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.

Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести "огромный шатер", коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.

Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.

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