В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок
Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы
В Киеве коммунальщики из "Киевблагоустройства" снесли торговые палатки на стихийном рынке возле Центрального железнодорожного вокзала. Торговцы традиционно оккупировали проход, ведущий от здания пригородного вокзала к мосту, под которым проходят электрички. Проход, который ведет к переходу на Старовокзальную, полностью зачистили, соообщил на своей странице в Facebook и.о. главы "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.
Он отметил, что завидев коммунальщиков, которые прибыли для сноса торговых палаток, предприниматели начали разбегаться.
"Все в Киеве знают, если тебе на первый путь пригородной электрички – ты будешь пробираться сквозь эти носки-трусы-халаты. Поэтому, когда наши демонтажники взялись за одни сооружения, владельцы других побежали, спасая товар", – написал чиновник.
Также он сообщил, что торговцы знают, что их деятельность возле вокзала нелегальна, но они все равно возвращаются сюда.
Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.
Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести "огромный шатер", коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.
Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.
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