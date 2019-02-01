Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок

Сегодня, 21:05

Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы

Фото: facebook.com/andreev.solomianka
В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/498/447/5c5498447ef93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/498/447/5c5498447ef93.jpg Коммуналка Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы

В Киеве коммунальщики из "Киевблагоустройства" снесли торговые палатки на стихийном рынке возле Центрального железнодорожного вокзала. Торговцы традиционно оккупировали проход, ведущий от здания пригородного вокзала к мосту, под которым проходят электрички. Проход, который ведет к переходу на Старовокзальную, полностью зачистили, соообщил на своей странице в Facebook и.о. главы "Киевблагоустройства" Андрей Андреев.

Он отметил, что завидев коммунальщиков, которые прибыли для сноса торговых палаток, предприниматели начали разбегаться.

"Все в Киеве знают, если тебе на первый путь пригородной электрички – ты будешь пробираться сквозь эти носки-трусы-халаты. Поэтому, когда наши демонтажники взялись за одни сооружения, владельцы других побежали, спасая товар", – написал чиновник.

Также он сообщил, что торговцы знают, что их деятельность возле вокзала нелегальна, но они все равно возвращаются сюда.

Напомним, борьба с незаконными киосками и другими временными сооружениями в Киеве продолжается. В департаменте благоустройства КГГА заявили, что за последние пять лет демонтировано 13 014 незаконных конструкций – вдвое больше, чем за предыдущий период.

Так, 22 января мы писали, что на Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару. Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно. Чтобы снести "огромный шатер", коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.

Кроме того, в начале января на улице Сеченова, 3, в Голосеевском районе Киева коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому. Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вокзал, демонтаж, вокзальная, стихийный рынок, Киевблагоустройство

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев за последние годы освободили от 13 тысяч МАФов

28 января, 13:09

Сносят ларьки без документов и размещенные на коммуникациях города

На Лесном в Киеве снесли двухэтажную пристройку к кафе-бару

22 января, 15:16

Владельцы признали, что летняя площадка была построена незаконно

В Киеве коммунальщики с тяжелой техникой снесли незаконный шиномонтаж

10 января, 19:31

Коммунальщики говорят, что заведение работало незаконно и воровало электроэнергию

В Киеве коммунальщики с трудностями снесли незаконную пристройку к дому

5 января, 12:58

Действиям сотрудников "Киевблагоустройства" мешали неизвестные в масках

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов