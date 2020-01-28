Аномальная зима: под Киевом активизировались клещи

Клещи переносят и распространяют опасные болезни и их укусы очень опасны

Фото: Мінський масив. ОСН.

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Киевляне в социальных сетях сообщают о большом количестве клещей, которых они замечают в пригороде столицы. После прогулки их находят по нескольку штук на брюках. Из-за аномально теплой погоды членистоногие явно не спят и пытаются найти жертву, чтобы поживиться кровью.

"Счет пошел на десятки. Январские клещи под Киевом. На двух штанах нашли три штуки. Осень 2019 постепенно переходит в весну 2020", – написал в паблике Минского массива автор фото.

Святослав Ігорович‎ для Мінський масив. ОСН.

Он добавляет, что гулял вдоль реки между Пущей-Водицей и Гостомелем.

Пользователи социальных сетей предполагают, что клещи проснулись из-за аномальной зимы.

Фото: Мінський масив. ОСН.

"Раньше, в холодные зимы, мы тоже находили клещей на шерсти у собаки. Но так много их еще не было. Можно только представить, что будет весной", – переживает Светлана Кравченко.

"Клещи были всегда и даже зимой. Они особенно активны ранней весной и могут нападать на людей и животных. Ввиду того, что на дворе стоит аномальная зима с плюсовой температурой, то я вполне допускаю, что клещи голодные и пытаются найти пищу. Вероятность "поймать" клеща в природе, на траве, кустах под деревом очень большая. И если настоящая зима не наступит, то активность клещей будет наблюдаться и дальше. Особенно ранней весной в марте и апреле. А вообще их много не стало, поскольку всегда было предостаточно в природе. Раньше люди о них не знали, но клещи переносят и распространяют опасные болезни и их укусы очень опасны как для животных, так и для человека", – рассказал сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

В управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, говорят, что коммунальные предприятия проводят плановую дезинсекцию в парках и скверах города в пиковое время — весной и осенью, будут ли принимать меры уже сейчас, нам не смогли ответить.

Напомним, в Киевской области у женщины нашли болезнь Лайма, которую через укус занес клещ.

Также сообщалось, что за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях.

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