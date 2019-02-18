"АТБ" передал оборудование для Киевской областной детской больницы

Средства для приобретения современных анализаторов компания собирала вместе с покупателями, которые присоединились к акции "Дерево жизни"

"АТБ" передал оборудование для Киевской областной детской больницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac4/d45/5c6ac4d450c12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac4/d45/5c6ac4d450c12.jpg 2019-02-18T16:54:00+02:00 Другие новости Средства для приобретения современных анализаторов компания собирала вместе с покупателями, которые присоединились к акции «Дерево жизни»

В пятницу, 15 февраля, Киевская областная детская больница получила новое медицинское оборудование, средства на которое собрали рядовые жители столицы и всего региона. Это событие стало возможным благодаря уникальной акции Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ" и одноименной сети продовольственных магазинов.

Взять в ней участие в ноябре прошлого года мог каждый желающий из числа посетителей соответствующих маркетов. Человек на кассе маркета за относительно символическую плату покупал листочки, которые потом вешал на символическое "Дерево жизни": или пустые, или с определенными пожеланиями. Все собранные таким образом средства фонд аккумулировал, добавлял взносы самой корпорации "АТБ", а уже потом вел переговоры с местными медицинскими учреждениями об их потребностях в том или ином оборудовании.

Киевщина вошла в проект в ноябре, став участником уже четвертой волны этой акции. Впервые этот эксперимент был проведен на Днепропетровщине, где собрали более миллиона гривен. Успех пилотного проекта вдохновил команду Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ". Убедившись в искренности и отзывчивости украинцев, они впоследствии повторили акцию "Дерево жизни" – на этот раз на Харьковщине, собрав около 420 тыс. грн. Летом прошлого года "Дерево жизни" выросло на юге Украины. В течение августа приобрести "листочки жизни" имели возможность покупатели "АТБ" в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Этот этап позволил собрать 637 тыс. грн.







И вот в ноябре, во время четвертой волны, к акции были привлечены маркеты компании на Киевщине и Львовщине. Общая сумма благотворительных взносов составила почти миллион гривен. Причем более 600 тыс. грн были собраны именно в нашем регионе. Понадобилось некоторое время для того, чтобы пройти все необходимые этапы оформления и приобретения оборудования. И в середине февраля представители Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ" передали Киевский областной детской больнице анализатор газов крови EasyBloodGas Analyzer и автоматический гематологический анализатор для диагностики Vitro DxH 500. Буквально на днях это оборудование начнет оказывать помощь больным детям киевского региона.

"Это очень трогательный момент. Ведь это наша общая победа – всей команды "АТБ" и наших неравнодушных покупателей. Мы рады, что столько людей поддержали предложение присоединиться к акции. Каждый из них – настоящий герой для тех детишек, которые получили больше возможностей для лечения с этим новым оборудованием", - отметила во время церемонии в больнице Ольга Акимова, региональный директор Киевского региона ООО" АТБ-маркет".

Слова благодарности простым покупателям, которые даже в довольно сложные экономические времена нашли возможность для благотворительности, выразила и Екатерина Савинова, заместитель главного врача КЗ КОР "Киевская областная детская больница".

"Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" приобрел для нас два аппарата – гематологический анализатор и анализатор газового состава крови. Они жизненно необходимы для нормального функционирования нашей больницы. Мы благодарны людям и благотворительному фонду АТБ. Эти аппараты, приобретенные благодаря акции, нам очень помогут своевременно диагностировать заболевания и оказывать необходимую и качественную медицинскую помощь", – рассказала Екатерина Савинова о пользе закупленного на средства "АТБ" и участников акции оборудования для детей и больницы.

В сети отмечают, что акции, направленные на помощь учреждениям социальной инфраструктуры и простым украинцам, будут продолжаться. Ведь своей целью сеть, которая сейчас состоит из 993 магазинов в 23 областях Украины, видит не только в обеспечении населения качественными товарами по доступным ценам, но и в создании примера социального и ответственного ведения бизнеса. С этой задачей компания справляется. Ежегодно десятки миллионов гривен направляются на проекты поддержки украинской армии, помощи семьям воинов АТО, беженцам, детям "серой" зоны, а также на программы адресной помощи пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, людям, которые нуждаются в срочном лечении.

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