Бездомные коты: какая опасность для здоровья человека

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Им бы сейчас хотя бы в теплый подвал или поесть – чтобы силы были холод пережить. А их наоборот гоняют и даже травят. Из-за бездомных котов жители столичных многоэтажек постоянно конфликтуют. Большинство считает пушистых – угрозой для здоровья человека.

Котов всегда пускали в подвал одного из столичных домов. Пока их отравили. Спасательница животных Алисия отсюда собственноручно вытащила двоих.

"Повезли и котенка, и кошку. Кошка скончалась по дороге, котенок уже в клинике. Было извлечено еще два мертвых полосатых кота", – говорит Алисия Полиха,спасательница команды спасения животных в Киеве.

Подобное случилось и в другом подвале дома того же района. Тигрика успели спасти. Три дня крапальниц и лекарств. После сильного отравления киевлянка Олеся забрала дворового кота к себе.

Местные уверены, животных в районе травят умышленно

"Мы видели, кто сделал, мы видели этого мужчину. В тот момент, когда я бежала, он согнулся вытирать туфли, чтобы мы не увидели его лицо", – говорит киевлянка.

Подозреваемого местные не знают. Говорят, чтобы до такого дойдет – совсем не ожидали. Несмотря на то, что соседи в доме из-за котов ссорились. Пока одни их пускают в подвалы и подъезды, другие – выгоняют.

Три тысячи гривен ежемесячно. Столько тратит Елена на корм для уличных котов.

"Покупаем рыбу салаку, шеи и желудки", – рассказывает она.

Еду котам Елена бросает просто с балкона. Подобным кормлением возмущены соседи.

Такая забота о бездомных кошках вредит людям. Комфортом соседей любители кошек не обеспокоены вообще, объясняет пенсионерка.

"Водятся блохи и запах, они гадят в подъездах. У меня тоже живет кошка, я не против собак и кошек, но когда это в разумный пределах", – говорит Людмила Сорока, жительница дома.

И разумные пределы нужны, подтверждают ветеринары. Потому что дворовые коты могут представлять угрозу здоровью человека.

"Бездомные коты достаточно опасны как животные, которые могут переносить бешенство и заражать людей. Сейчас сам проявление бешенства не такое характерное, как было прежде. Нет классической картины этой болезни", – предупреждает Максим Баранец, ветеринар.

То, что иногда напоминает отравление, может оказаться бешенством. А потому осматривать таких животных должны специалисты.

По причине того, что контролировать бездомных кошек невозможно, то разводить их много у подъездов опасно.

Контролировать количество кошек можно стерилизуя их. Но прежде чем собирать стаи бездомных котов и подкармливать их у подъезда, стоит убедиться, что соседи многоквартирного дома будут не против.

Напомним, в июне 2017 года депутаты Киеврады поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города. Документ должен был решить вопрос обращения и регулирования численности бездомных животных гуманными методами: запретить вылов бездомных кошек, за исключением их стерилизации, вакцинации или пристройки к новым хозяевам, а также обязать коммунальщиков и ОСМД предоставлять усатым доступ в подвальные помещения и предотвратить изоляцию кошек, что может привести к их гибели.

Однако, как утверждают зоозащитники, на практике это не работает. Вместо того, чтобы разрешить четверолапым свободно жить в подвалах домов, коммунальщики заделывают лазейки в такие помещения, из-за чего животные просто гибнут.

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