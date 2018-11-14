Бобры устроили лесоповал на Позняках

Сегодня, 09:48

Животные строят плотину на озере в киевском парке

Бобры устроили лесоповал на Позняках
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.

Мы насчитали до десятка поврежденных деревьев, а одно деревце бобрам уже удалось повалить в воду. Местные жители не удивляются таким действиям животных.

фото: Александр Марущак

"То, что на озеро вернулись бобры, свидетельствует о том, что оно чистое. Тут плавает много уток, есть рыба. А бобры пилят деревья, потому что им это дано от природы. Дорожки вокруг озера не освещаются уже более четырех лет. Мы неоднократно обращались с этим вопросом в мэрию, но там бездействуют. Вот бобры в темноте и обживают территорию вокруг озера", – рассказал нам местный житель Александр.

Вчера сотрудники коммунальных служб осмотрели поврежденные деревья и сообщили, что будут обвязывать подпиленные и целые стволы металлической сеткой, чтобы сохранить их от острых зубов бобров. Некоторые из растений подпилены настолько сильно, что вот-вот упадут в воду.

Напомним, киевляне активно обсуждают судьбу новой набережной, которая появилась на берегу озера Лебединое, недалеко от метро "Харьковская". В новой зоне отдыха обустроены детские площадки и вымощены дорожки, но с сентября на воротах к набережной висит замок, и она ограждена забором.

Кроме того, в октябре в киевское озеро выпустили пять тонн рыбы. Через год рыбу разрешат вылавливать.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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