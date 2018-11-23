Бывшего замглавы КГГА вызвали в Нацагентство по предотвращению коррупции

Вчера, 14:52

Чиновник не сразу подал документы о приобретении Audi A8

Бывшего замглавы КГГА вызвали в Нацагентство по предотвращению коррупции
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Бывшего замглавы Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова вызвали в Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Резникова просят прибыть во вторник, 27 ноября, в 14:30 на ознакомление с протоколом об административном правонарушении. В НАПК заявили, что Резников, пребывая на должности замглавы КГГА, несвоевременно сообщил НАПК о приобретении в собственность транспортного средства Audi A8 2012 года выпуска.

Таким образом, действия Резникова подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также чиновника просят предоставить документы, которые подтверждают получение дохода в сумме более 874 тыс. гривен в виде гонорара и других выплат по гражданско-правовой сделке.

Напомним, в октябре мы сообщали, что НАПК обнаружило уголовные нарушения в декларациях девяти чиновников. Агентство передало информацию о нарушениях чиновников в полицию.

Кроме того, ранее мы писали о том, как зарабатывают новые заместители Виталия Кличко. Так, у Владимира Слончака есть дорогие часы, а у Марины Хонды – земли. 
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