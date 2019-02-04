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Бывший военный в Киеве стал уникальным мастером-кукольником

Сегодня, 14:03

Созданием кукол экс-танкист сначала занимался для реабилитации

Фото: pixabay
Фото: pixabay.
Бывший военный в Киеве стал уникальным мастером-кукольником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82a/d67/5c582ad672f4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82a/d67/5c582ad672f4e.jpg Другие новости Созданием кукол экс-танкист сначала занимался для реабилитации

Киевлянин Сергей Бондарь после возвращения из зоны боевых действий на Донбассе увлекся созданием кукол. Сначала он взялся за это для реабилитации, однако сейчас бывший военный – единственный в Украине человек, который делает подобных пупсов.

Кукол-реборн легко спутать с младенцами. Подобные куклы являются коллекционными, ее будут передавать из поколения в поколение. В Украине куклу-реборн только набирают популярность, поэтому и мастеров единицы. Один из них – бывший танкист Сергей Бондарь.

"После возвращения из АТО, после реабилитации, после госпиталей, появилась такая возможность, появился человек мастер-реборнист Варвара Лютик и предложила для начала прошивку волос. Реабилитация была в том, что садишься себе, рисуешь прорисовываешь детали, закрываешься от всех", – отметил бывший военный.

Сейчас создание кукол, похожих на младенцев, – основная его работа. Материалы мужчина заказывает за границей, за месяц может сделать от двух до четырех пупсов. Работает в основном на заказ. Чтобы кроха получилась максимально похожей на живую, мастер наносит до сорока слоев специальной краски. Чтобы хорошо держалось – запекает в специальной "духовке".

Кукол-реборн украинского производства охотно покупают за рубежом. Польша, Италия, Сингапур – это лишь несколько стран-заказчиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянка создает удивительные реалистичные игрушки. Работает Ирина по специальной азиатской технологии, позволяющей создать куклу, максимально похожую на человека.

Кроме того, мы сообщали, что харьковчанка создает кукол, которых не отличишь от детей. Работы мастерицы настолько реалистичны, что их "удочеряют" и читают им сказки.

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Тег Киев, мастер, куклы, кукла, киевлянин, реабилитация, военный

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