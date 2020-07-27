Cityconsult Development совместно с "Альянс Новобуд" передали квартиры городу

В 2020 году девелопер Cityconsult Development совместно с компанией-застройщиком "Альянс Новобуд" передал 10 квартир в коммунальную собственность города Бровары. Недвижимость представлена 2- и 3-комнатными квартирами комфорт-класса в ЖК "Лесной квартал", общей площадью 816,2 кв. м.

Передача квартир в коммунальную собственность города стала для Cityconsult Development доброй традицией в рамках обязательств и социальной ответственности. На сессии городского совета жилье распределяется между льготным категориями граждан, которые нуждаются в социальной защите и стоят в очереди на получение жилья, это многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, участники АТО.

В ближайшее время планируется передача еще 3 квартир, общей площадью более 300 кв. м.

Ежегодно, начиная с 2015 года, компания "Альянс Новобуд" передает квартиры и помогает городу в улучшении социально-бытовых условий жителей. За все время было передано 5061,4 кв. м нового жилья.

ЖК "Лесной квартал" – современный комплекс комфорт-класса, расположенный в центре Броваров. Проект находится на завершающей стадии строительства: из 12 домов введено в эксплуатацию – 10, еще 2 дома строятся в данный момент.

Комплекс имеет собственную развитую инфраструктуру – детский сад, паркинг, детские и спортивную площадки. На первых этажах ЖК размещены коммерческие помещения, благодаря чему все необходимые услуги для жителей находятся непосредственно на территории – магазины, аптеки, кофейни, салоны. Рядом с комплексом расположен большой парк с различными зонами для отдыха и занятий спортом, а также живописный лес.

Ліц.ДАБІУ10.05.18р/з2013050420

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