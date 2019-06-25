День Конституции в Киеве: полная программа мероприятий

Ожидается возложение цветов, проведение фотовыставок, концертные программы

SERGEI GAPON. Фото: AFP

К 23-й годовщине Конституции Украины для киевлян и гостей города подготовлена ​​насыщенная программа праздничных мероприятий. В частности, согласно плану мероприятий, как сообщает пресс-служба КГГА, ожидается возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концертные программы, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное.

28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику, а также планируется возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.

В этот же день организуют пешеходную экскурсию "Владимирский путь Михаила Грушевского".

В Центральном парке культуры и отдыха (возле Арки дружбы народов) 28 июня продлится патриотическое мероприятие "Победа непокоренных".

Торжественные мероприятия по случаю 23-й годовщины Конституции Украины при участии представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности 28 июня пройдут во всех районах столицы.

Кроме того, ко Дню Конституции 20 июня открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", которая будет работать до 2 июля.

В центральных городских и районных библиотеках стартовал цикл мероприятий, направленных на распространение знаний об истории конституционализма, формировании правовой культуры, воспитании общественного сознания и уважении к Основному Закону, разъяснение значения норм Конституции, в частности, стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в ЕС и Организации Североатлантического договора. Продолжатся мероприятия до 30 июня.

На Майдане Независимости (вокруг Монумента Независимости) с 24 июня до 20 августа будет организован выставочный проект "Век несокрушимых".

Информационно-просветительские и творческие мероприятия запланированы с 24 по 27 июня в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования Киева.

С 26 по 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".

26 июня состоится праздничная концертная программа "Мое государство – свободная Украина" в помещении Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

27 июня организуют культурно-художественный проект "Украина – это мы!" возле здания Печерского районной в городе Киеве государственной администрации, ул. Емельяновича-Павленко, 15.

Также 27 июня по случаю Дня Конституции в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Т. Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина – моя родная страна".

Организован также просмотр кинофильмов "История украинской Конституции", "Принятие Конституции Украины", "Пилип Орлик. Пакты и Конституции" в учреждениях профессионально-технического образования г. Киева, а также возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому.

Также в этом месяце проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива Киева.

В местах проведения праздничных мероприятий обеспечат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, дежурство бригад экстренной (скорой) помощи.

Напомним, что в 2019 году День Конституции приходится на пятницу. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 28 по 30 июня включительно. Кроме того, предпраздничный рабочий день 27 июня сокращен на 1 час.

Также читайте подборку лучших мероприятий, где в Киеве хорошо провести праздничные выходные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " День Конституции в Киеве: полная программа мероприятий". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"