День торговли с "АТБ": что происходит за кулисами украинского ритейла

В последнее воскресенье июля Украина отметила День торговли – праздник специалистов, от которых зависит, чем мы питаемся и как живем. Перед праздником, который в текущем году выпал на 26 число, мы узнали, как сегодня работает отечественный ритейл и что он предлагает клиентам.

Крупнейшим представителем отрасли розничной торговли в нашей стране является компания "АТБ". Она была основана еще в середине девяностых на базе нескольких небольших гастрономов в Днепре, а теперь является лидером ритейла по многим показателям. Это и товарооборот, и объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, и ассортимент (более 3,5 тыс. наименований), и количество сотрудников (около 64 тыс. чел.), и т. п.

Именно компания "АТБ" познакомила украинских граждан с форматом магазина самообслуживания, где клиент сам выбирает нужные товары и идет к кассе. Многое из того, что сегодня является нормой для любого супермаркета Украины, впервые было протестировано и внедрено именно в "АТБ". Следуя стратегии динамичного развития, компания системно применяет инновационные решения. Это позволяет повышать в магазинах уровень комфорта, оптимизировать многие бизнес-процессы, а также помогает клиентам экономить деньги.

В данное время общее число хорошо знакомых киевлянам магазинов "АТБ" (в нашем регионе их более трех сотен) достигло 1137. Кроме столицы, такие инновационные супермаркеты открыты еще в 293 населенных пунктах Украины. Почти четыре миллиона постоянных клиентов в 24 областях страны ежедневно покупают в этих магазинах гарантированно свежие продукты. Этому не помешала даже пандемия коронавируса. Во время национального карантина компания ускорила развитие онлайн-направления. В Украине открылся первый продуктовый онлайн-магазин "АТБ" полного цикла – от формирования заказа до адресной доставки продуктов. Такой вид покупок намного безопаснее, чем самостоятельное посещение маркета. Кроме того, появился и сервис, благодаря которому можно минимизировать время, которое мы обычно тратим на поиск товаров в торговом зале. Речь идет о возможности предварительного заказа "На сайте выбирай – в магазине забирай". Все необходимое можно найти в режиме онлайн и сложить в виртуальную корзинку магазина "АТБ" по соседству с вашим домом. Потом прийти, оплатить и забрать свой продуктовый набор, который уже собран. Это занимает совсем немного времени. Также можно воспользоваться услугой оплаты онлайн, что весьма удобно.

Как социально ориентированный и ответственный бизнес "АТБ" также системно помогает украинцам справиться с трудностями. Чтобы поддержать незащищенные слои населения в период строгого карантина, компания реализовала наиболее масштабный благотворительный проект за все годы независимости. Его бюджет превысил 100 млн грн. Почти шестьсот тысяч украинских семей получили бесплатные продуктовые наборы. Такие же пакеты с основными продуктами и товарами первой необходимости "АТБ" передала пострадавшим от беспрецедентного по масштабу подтопления жителям западных регионов.

Также корпорация откликнулась на просьбу Офиса президента и закупила во Франции дорогостоящее современное диагностическое оборудование для областных больниц и лабораторий. Такие комплексы, приобретенные за 10 млн грн, уже переданы клиникам Киева, Черновцов, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и других городов.

Торговая сеть не забывает и об основной своей цели – снабжать клиентов, в том числе и киевлян, продуктами по наиболее доступным ценам. В этом году компания сумела максимально смягчить не только сезонный рост цен, но и повышение закупочной стоимости продукции у производителей, связанное с карантинными ограничениями.

Стоимость любого товара на прилавках дискаунтеров, включая и киевские магазины, на 10–15% ниже среднерыночной. Эксклюзивный ассортимент собственных торговых марок может быть даже на 40% дешевле аналогов, а такие товары в "АТБ" составляют уже почти треть. Корпорация владеет четырьмя собственными торговыми марками, которые охватывают все ценовые категории. Премиальный сегмент представлен ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", средний плюс – "Спецзамовлення "АТБ"", средний – ТМ "Своя лінія". Наиболее экономный – ТМ "Розумний вибір". Это означает, что в выигрыше всегда остается клиент, которого в "АТБ" считают полноправным партнером по бизнесу.

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