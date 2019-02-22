"Домашний магазин" от сети "АТБ"

Для многих жителей Киевщины маркеты мощной и развитой торговой компании стали добрыми друзьями

"Домашний магазин" от сети "АТБ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff2/0d8/5c6ff20d87851.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff2/0d8/5c6ff20d87851.jpg 2019-02-22T15:02:00+02:00 Другие новости Для многих жителей Киевщины маркеты мощной и развитой торговой компании стали добрыми друзьями

Здесь они не только совершают покупки, но и получают удовольствие от этого процесса. Ведь уверены в качестве продуктов, уровне обслуживания и доступных ценах.



Более 3,5 миллиона украинцев ежедневно посещают "АТБ" с целью приобрести продукты. Делают это они в 993 маркетах сети, работающей в 23 регионах нашей страны. Немало среди сторонников компании и жителей Киевской области. Ведь в нашей области она является одной из самых и самых разветвленных сетей, едва ли не главным "домашним" магазином. Попробуем вместе ответить на вопрос о причинах популярности "АТБ".

Во-первых, успех компании обусловлен удачно выбранным форматом, который был внедрен учредителями сети много лет назад. "Уже в 2000-х годах сеть "АТБ" первой в Украине внедрила новую систему самообслуживания в формате "дискаунтер". Этот формат был необычным для соотечественников, хотя за рубежом он достаточно популярен. Речь идет о магазинах с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам", - объясняет Наталья Шаповалова, заместитель генерального директора ООО "АТБ-маркет".

Во-вторых, компания основательно адаптировала формат "дискаунтер" в соответствии с потребностями украинского потребителя. Те соотечественники, кто бывал за границей, безошибочно назовут главное отличие между "АТБ" и, к примеру, Lidl или Aldi. Если в Европе дискаунтеры обычно вынесены на городскую окраину и к ним необходимо добираться на машине, то украинцам все преимущества данного формата доступны практически не в соседнем дворе. Это действительно "домашний" магазин не только по своей атмосфере и уверенностьи в безопасности продукции, но и с точки зрения расположения.

Еще одним отличием от западных аналогов можно смело считать ассортимент. Традиционный европейский дискаунтер значительно ограничивает своего покупателя в выборе продукции. "АТБ" развивается в совершенно противоположном направлении. Чтобы это понять, достаточно вспомнить об ассортименте украинских маркетов, предлагающих более 3500 товарных позиций. Причем более 800 наименований из них – это так называемые собственные торговые марки, то есть их продают только в "АТБ" (например, "De Luxe Foods & Goods Selected", "Своя линия", "Разумный выбор", "Спецзаказ АТБ").

В-третьих, важную роль в построении успешной сети сыграли и основы управления бизнесом, которые полностью стандартизированы для абсолютно всех торговых точек, независимо от региона расположения. "Каждый наш клиент, посещая магазин, видит только охранников, кассиров, работников зала, консультантов. Но это лишь малая часть большого коллектива, который обслуживает торговую точку. Сейчас в "АТБ" работают более 50 тыс. человек. Это означает, что на обслуживание каждого маркета приходится до полусотни сотрудников", - рассказывает Оксана Молодцеватова, директор службы управления регионами ООО "АТБ-маркет". По ее словам, речь идет о водителях, грузчиках, руководителях подразделений, бухгалтерах, контролерах качества товаров, работниках распределительных центров и лабораторий, лекторов в образовательных центрах компании и др. Все эти люди – основа успешной работы как отдельного магазина, так и предприятия в целом. Другими словами, это большой и дружный коллектив единомышленников, которые работают на благо каждого покупателя.

Поэтому киевляне и жители области это чувствуют. И голосуют за "АТБ" собственными кошельками. И делают это ближе всего к собственному дому, в который раз подтверждая, что торговые представительства сети – это настоящие "домашние магазины".

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