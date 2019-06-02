Достройка "Охматдета" находится на финишной прямой

За год в "Охмадете" делают более десять тысяч операций

Больничные палаты – как гостиничные номера. А уникальное оборудование позволяет проводить сверхсложные исследования. Достройка больницы "Охматдет" – на финишной прямой. На обновление потратили 4 миллиарда гривен.

Плазменный телевизор, функциональная кровать, душевая кабина, климатическая система, контролирующая температуру, влажность и давление внутри комнаты – это обычная больничная палата в новом корпусе больницы "Охматдет". Его начали возводить в 2011-м. Но через два года работы прекратили. Разблокировало строительство больницы правительство Гройсмана в конце 2016-го.

"Еще в 2016 году здесь были голые стены, а сейчас здесь полноценно работает центр радиологии, работает МРТ, которого не было в нашей больнице и почти за эти четыре месяца уже две тысячи детей прошли обследование, и к сожалению, есть очередь. Сейчас мы находимся в кабинете, который только сегодня начинает работу – это новая ренгеноскопическая установка", – рассказывает Ирина Садовяк, главный врач национальной детской больницы "Охматдет".

Эту диагностическую систему также готовят к работе – налаживают. Аппарат сможет выявлять различные заболевания на ранних стадиях.

"Функциональность почек, нейрологические заболевания можно исследовать здесь, патологии сердца, патологии щитовидной железы, а не только онкологические заболевания. Пациента маленького положили на столе, не перепозиционируя его, не двигая пациента, провести разные исследования на одной системе, без всяких длительных переходов, переводов – все в одном месте", – говорит Анастасия Карнаухова, ведущий специалист по медицинской физике.

Площадь нового здания – 67 тысяч квадратных метров. Чтобы ускорить запуск больницы, строители разработали стратегию. И она сработала.

"Разделить один огромный корпус, который состоит из 7-ми блоков на пусковые комплексы. Это позволило уже через год завершить первый пусковой комплекс и запустить дигностику. То есть это означает, что часть больницы уже работает, а другие отделения, за стенкой, условно говоря, строятся дальше", – говорит Богдан Боруховский, руководитель государственного предприятия – заказчика строительства

Достроить "Охматдет", говорит Владимир Гройсман, для него – дело чести. В 2019 правительство предоставило на это миллиард гривен. Украина должна инвестировать в свою медицину, а не оплачивать медуслуги за рубежом, считает премьер.

"Каждая больница в стране имеет хозяина, как правило, больницы в стране принадлежат местным властям. Мы провели децентрализацию и фактически в четыре раза увеличили количество денег, которые есть на местах. С 70 млрд в 14-м году до 270 млрд в этом году. Это означает, что ресурсы есть. И я уже знаю, есть очень хорошие примеры в различных городах, где власти начали прилагать усилия для того, чтобы создать нормальные надлежащие условия в больницах – и помещения, и палаты, и операционные, и оборудования – и такие примеры уже есть, я хотел бы, чтобы они стали массовыми", – заявил он.

За год в "Охмадете" делают более десять тысяч операций. Почти половина из них – сверхсложные. Для примера – пересадка костного мозга. Сюда привозят детей со всей Украины. Все обследования – бесплатные.

К концу года строительство завершат, говорят строители. Дальше – будут оборудовать помещения мебелью и техникой.

"Хотел бы пожелать, чтобы наши дети были счастливы и были здоровы, я думаю, что это те две вещи, которые мы, взрослые, должны для них обеспечить", – отметил Гройсман.

Открывать отделения "Охмадета" будут поэтапно. Первые в очереди – онкологические и – лаборатория.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу до конца 2019 года полностью достроить больницу "Охматдет".

Напомним, в апрелев Киеве открыли первую часть нового корпуса клиники "Охматдет". Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием и готов принимать пациентов со сложнейшими диагнозами. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман пообещал врачам, которые работают в детском медучреждении, поднять зарплату уже в следующем году и достроить вторую часть комплекса.

Как сообщалось, новый корпус "Охматдета" ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

В госбюджете на 2019 год на завершение строительства Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" предусмотрен 1 миллиард гривен.

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