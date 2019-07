Джаред Лето устроил для киевлян концерт прямо на пешеходном мосту в центре столицы: видео

Всемирно популярный рок-певец ошарашил прогуливающихся жителей столицы

Американский актер и вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето устроил небольшой бесплатный концерт во время прогулки по вечернему Киеву.

Так, Лето, который ранее уже неоднократно бывал в Киеве, в этот раз приехал с выступлением на UPark Festival. Накануне вечером, 18 июля, популярный рок-музыкант прогулялся по центру столицы и побывал на новом пешеходно-велосипедном мосту. Там он одолжил гитару у уличного музыканта и спел перед изумленной толпой, которая пришла в восторг от такого импровизированного выступления Лето.

Очевидцы и поклонники вокалиста активно делятся записанными с такого мини-концерта видео в своих социальных сетях.

Напомним, в прошлом году Лето во время гастролей в Киеве проехался на автобусе по украинской столице, а также погулял по городу.

Также сообщалось, что Лето вместе с бэк-вокалом перепел хиты 2018 года. В частности, певец исполнил свою песню Rescue Me, которую соединил с композицией Эда Ширана Shape Of You. Стильная мелодия и голос вокалиста сразу же покорили слушателей.

