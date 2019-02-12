ФОТОФАКТ. Фасад с лепниной и колонны: дом на Борщаговке стал героем соцсетей

Первые этажи старой девятиэтажки заметно отличаются от всего дома

Ремонту уже около шести лет. Фото: facebook.com/andrii.strilets.

Фасад с лепниной и колонны: дом на Борщаговке стал героем соцсетей Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bd/50c/5c62bd50cfcb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bd/50c/5c62bd50cfcb0.jpg 2019-02-12T14:39:00+02:00 Другие новости Первые этажи старой девятиэтажки заметно отличаются от всего дома

Многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6-г, в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки.

В социальных сетях, где были опубликованы фото, люди активно обсуждают обновленный фасад дома. "Некрасиво! Явный пшонка-стайл — когда есть деньги, но нет фантазии, или человек мечтал жить на Печерске, а оказался на Борщаговке", — написал Олег Романов.

Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами.

"Ну что вы взъелись на людей. Они ведь не ждали помощи от жэка, не стонали, что все плохо, а засучили рукава и сделали для себя красоту и комфорт. Это ведь лучше, чем обшарпанные балконы или опавшая плитка", — считает киевлянка Алла Федина.

Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.

Напомним, в прошлом году на Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве. В частоности, в социальных сетях киевляне обсуждают необычные балконы, замеченные на жилом девятиэтажном доме на Голосеевском проспекте, недалеко от кинотеатра "Загреб". Конструкции чем-то напоминают мавзолей.

Ранее мы сообщали о "царь-балконе" в Киеве. Находится необычная конструкция на улице Мазепы, буквально в пяти минутах от станции метро "Арсенальная". Балкон выходит на Парковую дорогу, и чтобы попасть к нему, нужно пройти через специальную калитку у левой части дома. Сделан балкон в виде парусника и изготовлен из пластика цветов национального флага Украины.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.