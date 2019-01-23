Главный приоритет "АТБ" – комфорт и скорость обслуживания

Крупнейшая сеть страны инвестирует средства в наращивание показателей удобства своих магазинов

Главный приоритет "АТБ" – комфорт и скорость обслуживания //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e9/627/5c46e9627347d.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e9/627/5c46e9627347d.jpg 2019-01-23T10:07:00+02:00 Другие новости Крупнейшая сеть страны инвестирует средства в наращивание показателей удобства своих магазинов

Согласно недавним исследованиям, потребительская культура украинцев постепенно растет. В частности, это демонстрирует такая сфера, как розничная торговля. В нашей стране большинство населенных пунктов по-прежнему не соответствуют общепринятым европейским требованиям по площади торговой недвижимости в пересчете на количество жителей (даже Киев не дотягивает до стандарта). То есть, можно было бы говорить о диктате именно ритейлеров, а не покупателей. Впрочем, это не так. Ведь в последнее время перечень требований клиентов магазинов расширяется. Отныне это не только ценовая политика, расположение, качество и характер ассортимента. Украинцы хотят делать покупки в максимально комфортных условиях.

И ответом на их запросы является деятельность сети "АТБ". Эта компания уделяет немало внимания тому, чтобы в магазинах посетителю было удобно и приятно. Данная характеристика справедлива для всех маркетов сети, но особенно заметна в обновленных магазинах, которые в народе за их современный дизайн в темных тонах назвали "черными АТБ".

"Одной из приоритетных задач компании является модернизация магазинов торговой сети. Обновленные "АТБ" – своеобразная экспериментальная площадка, где внедрены современные решения в сфере розничной торговли, строительства и энергосбережения. Открытие подобных торговых точек не является началом развития совершенно нового формата магазинов, это только обновление действующей концепции дискаунтеров. Компания пытается расширить площадь магазинов, увеличить выкладку товаров, создать больший комфорт для покупателей", - объясняет Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

Те, кто уже успел побывать в обновленных магазинах сети, понимают, о чем идет речь. Здесь действительно удобно. Широкие проходы между стеллажами позволяют разминуться нескольким тележкам. Сами отделы расположены с максимальной продуманностью, чтобы покупатели не забывали положить в корзину как базовые продукты, так и сопутствующие товары. Дизайн интерьера радует глаз, а навигация по магазину понятна даже тому, кто зашел сюда впервые. Однако таких людей, стоит заметить, мало. Или вы, например, знаете многих людей, которые еще не посещали "АТБ"? Сейчас это самая успешная торговая сеть нашей страны, доказывает показатель в 3,5 млн ежедневных покупателей по всей Украине.

Руководство компании акцентирует свое внимание на том, что для обеспечения подлинного комфорта посетителей только внешних изменений недостаточно. Немало средств уходит на то, чтобы и "внутреннее наполнение" сделать соответствующим мировым стандартам.

"Как показывает опыт европейского ритейла, внедрение передовых технологий, концепций и практик – новый тренд в развитии формата дискаунтер. Наряду с такими европейскими лидерами как Lidl и Aldi, компания "АТБ" рассматривает это направление как ведущий в своей инвестиционной деятельности на ближайшие годы", - подчеркивает Борис Марков. Свой тезис он иллюстрирует примером того же обновленного "АТБ". "В таких магазинах установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, построенная на базе LED-технологий, внедрены технологии утепления, отопления и рекуперации энергии, которые до 70% сокращают расходы на отопление. При этом обновление никоим образом не влияет на формирование цены. Цена в традиционных магазинах торговой сети и магазинах новой концепции – абсолютно идентична", - добавляет генеральный директор корпорации "АТБ".

Рост качества и скорости обслуживания на фоне улучшения комфорта самих торговых точек способствует повышению потребительской культуры. Соответственно, такие инвестиции компании работают не только на саму сеть, но и на имидж всей отрасли.

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