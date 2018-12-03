IKEA в Киеве: названа дата открытия первого магазина в Украине

Открытие торгово-развлекательного центра Ocean Mall, арендатором в котором выступит первый в Украине магазин шведского ритейлера IKEA, запланировано на 1 сентября 2019 года, сообщил основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев.

"1 сентября (2019 года. – Ред.) откроем Ocean Mall", – сообщил он в Киеве в минувшую субботу.

Как сообщалось со ссылкой на гендиректора компании NAI Ukraine, брокера ТРЦ Blockbuster, Виталия Бойко, арендаторами строящегося ТРЦ Ocean Mall (вторая очередь ТРЦ Ocean Plaza) выступят магазины H&M, группы Inditex, первый лазерный IMAX от "Планета кино" и деликатесный гипермаркет "Сильпо". В целом в объекте площадью 300 тыс. кв. м разместятся 400 магазинов.

Напомним, Ocean Mall строят неподалеку от метро "Лыбидская", возле знаменитого "дома с тарелкой". Согласно проекту будущего ТРЦ, (площадь 122 тыс. кв. м), который размещен на сайте генподрядчика, "тарелку" и часть института впишут в новую постройку.

Ранее сообщалось, что открытие ТРЦ запланировано на ноябрь следующего года. К этому же времени закончат реконструкцию высотного здания и обустройство музея. Обойдутся эти работы в 150 млн грн.

Ранее в этом году на сайте одной из столичных арт-мастерских появился макет будущего торгового центра.