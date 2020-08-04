Итоги полугодия: компания "АТБ" стала крупнейшим налогоплательщиком отрасли

Многое из того, от чего зависит уровень жизни киевских семей и украинского общества в целом, финансируется из бюджета. Каждый бизнес, исправно уплачивающий налоги, делает свой вклад в улучшение нашего благосостояния. Наглядным примером тому может послужить деятельность многолетнего лидера украинской розничной торговли – "АТБ". Следуя стратегии динамичного развития, компания сумела в нынешнем тяжелом году побить свой собственный рекорд по объему уплаты налогов и сборов. Только за шесть месяцев 2020-го корпорация "АТБ" перечислила в бюджеты всех уровней, в том числе и в городскую казну нашего Киева, 7,57 млрд грн (включая таможенные платежи и ЕСВ), что на 32,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Этот год, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, в которых оказался бизнес в результате пандемии коронавируса, корпорация "АТБ" проходит уверенно, оставаясь лидером рынка и одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине…

Могу привести два примера:

– сумма уплаченных нами налогов за полгода в три раза превышает годовой (!) бюджет таких городов, как Сумы, Херсон, Черкассы, Тернополь, Луцк;

– уплаченные нами за первое полугодие налоги в два раза превышают сумму госинвестиций в строительство нового аэропорта в Днепре.

Когда задают вопрос, что собой представляет социально ответственный бизнес, для меня ответ очевиден. Это не только благотворительные проекты, социальные инициативы, новые рабочие места. Во-первых, это прозрачная и системная деятельность бизнеса в наших непростых экономических реалиях. Во-вторых, эффективное использование сделанных бизнесом инвестиций органами центральной и местной власти", – сообщает на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Стоит отметить, что такие высокие темпы наращивания бюджетных платежей компания показывает несколько лет подряд. По итогам 2019-го "АТБ" заняла первое место по отрасли в рейтинге 100 крупнейших представителей бизнеса по объему налоговых платежей.

Корпорация "АТБ" является одной из самых прозрачных и открытых в Украине. В 2019 году в бюджеты различных уровней и спецфонды было перечислено 12,6 млрд грн, что на 34% превысило показатели предыдущего периода.

В то же время "АТБ" придерживается своего основного принципа – бесперебойно обеспечивать украинцев качественными продуктами по доступным ценам. Как и прежде, стоимость любого товара в 1137 супермаркетах этой торговой сети на 10–15% ниже среднерыночной. Магазины лидера украинского ритейла открыты в 293 населенных пунктах 24 областей страны, включая и Киевскую. Ассортимент таких дискаунтеров превышает 3,5 тыс. наименований. Это гарантированно свежие продукты и качественные товары первой необходимости. Около трети из них составляет продукция собственных торговых марок.

Заботясь о комфорте и безопасности почти четырех миллионов постоянных клиентов (именно столько украинцев ежедневно посещают магазины сети), компания "АТБ" предложила принципиально новое для украинского рынка направление ритейла. В Украине появился первый продуктовый интернет-магазин полного цикла. Весь процесс от заказа необходимых товаров до получения сегодня занимает менее одного часа. Кроме того, для удобства украинцев начали работать сервисы предварительного заказа и адресной доставки продуктов.

Это позволило миллионам граждан, в том числе и жителям Киева, не испытывать недостатка в качественных продуктах и при этом экономить средства семейного бюджета.

"АТБ" сумела нарастить товарооборот и перечислить 4,83 млрд грн налогов в госбюджет, 1,62 млрд грн – в местные бюджеты, а 1,12 млрд грн – в целевые фонды. Сегодня это необычайно важно. После реформы децентрализации немалая часть уплаченных ответственным бизнесом денег остается на местах. Такие средства направляют на борьбу с пандемией, ремонт дорог, школ, больниц, строительство парков, мостовых переходов и т. п. Кроме того, эти деньги идут на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных пособий, а также субсидий, которые после роста коммунальных тарифов стали настоящим спасением для многих украинских семей. Каждая компания, наполняющая бюджет, улучшает уровень жизни в нашей стране.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама