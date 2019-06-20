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Каникулы с пользой: как дети ищут подработку в Киеве

20 июня, 16:36

Двенадцатилетняя девочка выгуливает собак и присматривает за детьми

Фото: Алексей Газубей
Фото: Алексей Газубей.

В районе столичных Позняков, Осокорков и Днепровской набережной в Киеве появились около 30 объявлений о поиске работы от 12-летней девочки по имени Саша. 

Она поясняет людям, что ей и без того помогают родители, но она их не хочет зазря беспокоить и за плату может выгуливать собак или присматривать за маленькими детьми. "Сегодня" позвонила девочке по указанному телефону.

"А я уже на работе! Свои почти тридцать объявлений я повесила 6 или 7 июня в районе Днепровской набережной, Осокорках и Позняках. Сразу на следующий день мне позвонили и предложили работу. Сейчас гуляю с маленькой девочкой. Я должна забирать ее с разных кружков и гулять с ней. Теперь я няня и мне платят за это 50 гривен час. Родители и без того дают мне деньги, но ведь лучше же иметь свои, заработанные своим трудом", – делится с "Сегодня" девочка Саша.

Кстати, Саша находит так работу с 10 лет. В начале летних каникул вывешивает объявление и ждет предложений о работе с оплатой.

Ранее новости "Сегодня" подробно писали, где провести лето в Киеве с пользой для ребенка. Также читайте в нашем обзоре, какие наиболее популярные места любят украинцы, куда можно поехать отдыхать летом 2019 вместе с детьми во время школьных каникул.

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Тег Киев, работа, дети

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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