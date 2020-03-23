Карантин в столице: как работают магазины, аптеки и банки

В магазины и аптеки – пускают только по несколько человек. На спортивных и детских площадках находиться категорически запрещено. Вслед за транспортными ограничениями заработали новые правила и в других сферах жизни. "Сегодня" узнавали, наказывают ли уже тех, кто их не соблюдает.
У одного из продуктовых магазинов мы увидели очереди, потому что внутрь пускают ограниченное число людей. В магазине теперь может быть один человек на десять квадратных метров. К новым правилам киевляне привыкают. Говорят: очереди двигаются быстро, поэтому стоять приходится недолго.
"Надо соблюдать все-таки какие-то правила безопасности, поэтому стараемся и в масках выходить, и дистанцию держать", – говорит жительница Киева Анастасия.
Те, кто уже с покупками, добавляют: полки – не пустые. Поэтому продукты надолго не набирают.
"Водички взял, все нормально, все хорошо", – говорит один и покупателей.
В других магазинах людей немного. Товаров – в изобилии. "Сегодня" нашли "стратегические" теперь гречку и соль. Почти пусто разве что в холодильниках.
Разобрали почти все из холодильника с замороженными продуктами – рыбой и полуфабрикатами.
Ограничения на определенное количество покупателей действуют и в аптеках, однако там очередей нет. Фармацевт Ирина Попова рассказывает: пускают преимущественно по двое покупателей. Те – ищут маски. на антисептик уже не надеются. Спросом пользуются жаропонижающие и другие препараты.
"Глицерин, спирт, перекись водорода, парацетамол, маски", – говорит фармацевт Ирина Попова. "И что из этого есть?", спрашивают "Сегодня". "Ничего", – отвечает фармацевт.
Самую большую очередь "Сегодня" увидели у "Ощадбанка", Люди пришли оплатить квартплату, поскольку не могут сделать это онлайн.
"Стою минут, наверно, 35-40, потому что 20 минут ждали, пока будет обработан зал", – говорит жительница Киева Виктория Чижевская.
Без словесных перепалок здес не обходится. Женщина прошла без очереди и началась ссора.
"Ребята, уберите ее – она пошла вне очереди! Здесь очередь – становитесь в очередь!" – звучит возмущенный голос.
Кроме ограничений в магазинах и аптеках, в столице также запретили посещение детских площадок. За нарушение – будут наказывать.
"Все детские площадки закрыты для посещения. Те, у кого не хватает сознания, будут платить штрафы за нарушение ограничений. Коммунальные предприятия Киева усилили обработку улиц", – говорит мэр Киева Виталий Кличко.
Штрафы угрожают и владельцам магазинов и аптек, где будет больше одного человека на десять квадратных метров.
С сегодняшнего дня в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят далеко не всех.А только пассажиров со специальными пропусками. На остановках сейчас пассажиров мало. Автобусы и троллейбусы ездят крайне редко.
Перевозят только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников аптек, супермаркетов и сотрудников стратегических предприятий. За этим в салонах следят сотрудники полиции и муниципальной варты. Ранее мы рассказывали, как что мэр Киева Кличко объяснил, как работают спецбилеты на транспорте и пригрозил спекулянтам.По словам городского главы, за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации уже выдал более 225 тысяч специальных пропусков по заявкам предприятий.
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