Киевлян будут бесплатно знакомить с классической музыкой
В парке Шевченко прозвучат известные шедевры мировой классики
Киевлян и гостей столицы будут бесплатно знакомить с классической музыкой.
14 июня в центре парке имени Тараса Шевченко состоится большой концерт классической музыки "Класик пикник. Синема". Тут прозвучат известные шедевры мировой классики, которые стали саундтреками к известным кинофильмам. Например, мелодии из фильмов "Тени забытых предков", "Бесславные ублюдки", "Мужчина и женщина", "Список Шиндлера", "Мимино".
Как сообщают в департаменте культуры КГГА, начало концерта в 19:00, в программе выступление творческой мастерской Мирославы Которович и камерного ансамбля "Артехатта". Концерт будет продолжаться два часа. Площадку перед сценой оборудуют местами для сидения, а для детей будут работать игровые зоны в парке.
Ранее сообщалось, что в первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт MONATIK Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев, собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийский".
А в конце мая в столице состоялся концерт "Океана Эльзы".
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