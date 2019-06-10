Киевлян будут бесплатно знакомить с классической музыкой

В парке Шевченко прозвучат известные шедевры мировой классики

Фото из архивов "Сегодня".

Киевлян и гостей столицы будут бесплатно знакомить с классической музыкой.

14 июня в центре парке имени Тараса Шевченко состоится большой концерт классической музыки "Класик пикник. Синема". Тут прозвучат известные шедевры мировой классики, которые стали саундтреками к известным кинофильмам. Например, мелодии из фильмов "Тени забытых предков", "Бесславные ублюдки", "Мужчина и женщина", "Список Шиндлера", "Мимино".

Как сообщают в департаменте культуры КГГА, начало концерта в 19:00, в программе выступление творческой мастерской Мирославы Которович и камерного ансамбля "Артехатта". Концерт будет продолжаться два часа. Площадку перед сценой оборудуют местами для сидения, а для детей будут работать игровые зоны в парке.

Ранее сообщалось, что в первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт MONATIK Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев, собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийский".

А в конце мая в столице состоялся концерт "Океана Эльзы".

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