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Киевлян удивили воздушные шары над городом: фото

12 сентября, 13:14

Василий Михальчук

Аэростаты заметили над Воскресенкой и Радужным массивом

Ранним утром в четверг, 12 сентября, многие киевляне удивились невероятно красивым воздушным шарам, которые утром летали в небе над Воскресенкой и Радужным массивом.

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Многие пользователи соцсетей делились фотографиями десятков разноцветных воздушных шаров, которые парили прямо над крышами многоэтажек.

"Сегодня у каждого в телефоне есть такие фото", - написала в соцсети киевлянка Инесса Соломатина.

Особенно радовались ученики, ведь один из разноцветных шаром пролетал прямо над школьным стадионом! Дети делали яркие селфи и гонялись за летающими средствами. Откуда над Левым берегом появилось такое количество воздушных шаров, неизвестно. Отметим, стоимость часового полета на шаре стартует от двух тысяч гривен.

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Киев полет шары

Источник: Сегодня

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