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Киевлян возмутил экстремальный туалет в центре города

27 мая, 14:24

Ступени в Крещатом парке, ведущие в туалет, разбиты

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Крещатом парке Киева поход в общественный туалет превратился в экстремальное занятие. Чтобы попасть в помещение, нужно спуститься по крутым ступеням вниз. Но проблема в том, что ступеньки вдоль поручня попросту разъехались в разные стороны и валяются на уцелевших.

"Это просто какой-то кошмар. Пенсионеры спускаются в туалет держась за стенку, а в темное время суток тут легко можно травмироваться, свернув себе шею", – говорит киевлянка Светлана Сторожук. 

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Кстати, вход в туалет платный и за два дня, пока киевляне отмечали день Киева, его посетили сотни людей. Все возмущаются ступеньками, а его арендаторы могли бы и раскошелиться на их ремонт.

Сотрудница туалета щедро предлагала всем туалетную бумагу, но не смогла пояснить, почему лестница к заведению находится в таком ужасном состоянии и когда можно надеяться на ремонт.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Караваевых дачах возле радиорынка плитка в подземном пешеходном переходе падает на головы прохожим.

Также в Киеве на перекрестке улиц Выборгской и Гетьмана разваливается подземный переход.

Напомним, не так давно в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты:


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Тег Киев, туалет, парк

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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