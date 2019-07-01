Киевляне сняли на видео лосенка, который купался в озере на Виноградаре
Животное переплыло озеро и ускакало в зеленую зону
На Виноградаре в Киеве местные жители заметили лосенка, который купался в Синем озере. Животное небольших размеров успели заснять на видео.
"Сегодня на Синем озере, во время занятий фитнесом, мы видели лося, правильнее сказать, лосенка. Мы занимаемся, и тут слышим, рыбачек кричит: "Девочки, девочки, смотрите!". Такое чудо в черте города редко увидишь", – сообщается на странице "Виноградарь" в Facebook.
Ранее мы писали, что во двор одного из спальных районов Львова забежал лось. Хозяин пытался выпустить животное, когда увидел, что тот истекает кровью – вероятно, ранение было получено, когда перепрыгивало через забор. Ни полиция, ни спасатели, которых вызвали на место, помочь не смогли – лось погиб. Тушу увезли на утилизацию. Для этого пришлось разобрать забор и пригнать экскаватор.
Также сообщалось, что на Новоирпенской трассе под Киевом произошло курьезное ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах и в большой растерянности.
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