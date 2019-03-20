ФОТОФАКТ. Киевляне спасли от коммунальщиков уникальную 120-летнюю липу

Дерево, которое растет из стены, по-прежнему в опасности

Фото: Анатолий Бойко

Киевляне спасли от коммунальщиков уникальную 120-летнюю липу Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f4/71e/5c91f471ea98a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f4/71e/5c91f471ea98a.jpg 2019-03-20T10:11:00+02:00 Другие новости Дерево, которое растет из стены, по-прежнему в опасности

Киевляне не позволили срезать уникальную липу, которая растет сквозь забор в Михайловском переулке, 10/2, вот уже почти 120 лет. Дерево стало настоящей киевской достопримечательностью, к нему приходят сотни туристов, чтобы посмотреть, как бережно хранится дерево.

Во вторник, 19 марта, местные жители прогнали людей с пилами от липы, когда начали обрезать ее ветки. Люди считают, что коммунальщики расчищают место под очередную автостоянку в центре.

В свою очередь в "Киевзеленстрое" предоставили акт обследования липы, где она признана аварийной и должна быть срезана.

Фото: facebook.com/petz.lena

Отметим, что эта липа не является памятником природы, но популярна не меньше. Необычное "Дерево, растущее сквозь стену" можно встретить по адресу переулок Михайловский, 10/2. Взрослая липа растет во дворе дома, но ее ствол "выглядывает" наружу через дыру в заборе.

Рассказывают, что давным-давно, когда строился забор, рабочим было жаль срезать дерево, и они придумали такое нестандартное решение. Теперь благодаря этому у экскурсоводов есть замечательное место, чтобы удивлять гостей. Да и киевляне от увиденного "чуда" всегда в восторге.

Кстати, уникальные дубы еще казацких времен можно увидеть не где-то на Полесье или в Карпатах, а в столице! В Украине таких немного. А мест, где многовекового дубы растут вместе, – вообще единицы. В древнем лесу столицы нет дорожек, как в парках, и подстриженной травы. В жизнь деревьев никто не вмешивается.

"Это место остается самой дикой дубравой в Украине. Деревья падают, умирают своей смертью, их никакой лесник никуда не вывозит ", – объясняет эколог Алексей Василюк.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.