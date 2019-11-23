Киевлянин устроил приют для ежей в собственной квартире: видео

Кирилл Талер подбирает ежиков, которые не могут лечь в зимнюю спячку

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Приют для ежей обосновался в обычной киевской квартире. Мужчина приютил шесть колючих животных. Все были истощены и зиму не пережили бы. Он должны набрать вес, а потом их выпустят на волю.

Глаза-пуговицы, длинный носик и пушистый живот. Еж по прозвищу Бойчик – один из обитателей ежарни Кирилла Талера. Сейчас здесь проживает шесть колючих млекопитающих – четыре девочки и двое мальчиков. Каждый со своим характером и привычками. И человек собирает колючих под одной крышей вовсе не ради развлечения.

"Осенний помет ежей, те которые рождаются в августе-сентябре, зачастую не успевают раскормиться, для того, чтобы лечь в спячку. Вот таких ежей в принципе и стоит спасать", – говорит Кирилл.

В приюте их не только откармливают, но и лечат от паразитов. У каждого новичка – десятидневный карантин. Ежиков осматривает ветеринар, им дают дополнительные витамины. А еще здесь у каждого свои коробка, мисочка и даже отдельное питание. Очень аппетитно похрустывает зоофобусом самая маленькая ежиха – Олейночка. Беззубый интеллигент Трош лакомится на подоконнике кошачьим паштетом. Спокойная Рада душу готова продать за куриную печень. Луча – не откажется от сухого корма для кошек. Ведь чем жирнее еж, тем лучше.

Нормальный вес ежа на зиму это 600-700 граммов. Если он будет худой – то рискует не пережить зимнюю спячку, потому что жира мало. Ежи питаются три раза в день. Молоко в меню – продукт запрещенный, с каким бы аппетитом колючая мордочка его не пила, ежовый организм не воспринимает лактозу. А еще животные не любят свет, обустраивают гнезда, не хотят ходить на лоток и иногда ссорятся между собой!

"Если у девочек ссоры бытовые, там за еду, за мисочку, кто-то где-то лег не там, то у пацанов драки серьезные, с укусами, за территорию", – рассказывает Кирилл.

И уже весной, после спячки, как только ежи наберут вес, их практически сразу отпустят в привычную среду.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как лысый ежик в зоопарке напугал защитников природы. Сотрудник заведения Джерм Камлангкуа добавил, что еж, которого сняли на видео, уже пожилой, ему семь лет.

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