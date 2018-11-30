"Киевпастранс" рассказал, как наказать курильщика на остановке

В КП "Киевпастранс" рекомендуют обращаться к сотрудникам полиции, если какой-то из пассажиров решить выкурить сигарету или выпить пива на остановке. Как отметила замначальника пресс-службы КП "Киевпастранс" Людмила Сергиенко, если пассажир не реагирует на замечания, лучше всего позвать правоохранителя.

"На станциях скоростного трамвая есть сотрудники. Их основная задача – продажа билетов и пропуск льготных пассажиров. Конечно, они делают замечания пассажирам-курильщикам, если к ним обращаются люди, но, увы, часто их тоже игнорируют. Курильщики пользуются тем, что сверху, на открытых платформах, нет работников", – подчеркнула Сергиенко.

Она добавила, что все станции на Борщаговской линии оборудованы табличками, на которых указано, что курение на остановках запрещено.

"Увы, все зависит от воспитания человека. Мы проводим разъяснительную работу среди пассажиров, ранее в электротранспорте уже размещали наклейки "Будь толерантным!" с просьбой уступать места пожилым людям, вовремя снимать рюкзаки. Возможно, будут наклейки и по поводу запрета курения", – резюмировала Сергиенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят ввести новое ограничение по продаже алкоголя и сигарет. Если новые требования введут, вряд ли их будут придерживаться сами продавцы.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве из-за курильщика чуть не сгорела квартира, пострадал 16-летний парень. Огонь полностью уничтожил балкон.