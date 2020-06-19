Киевские супермаркеты "АТБ" всегда предлагают только качественные продукты

Качество и безопасность для киевлян являются главными критериями при выборе продуктов. Это важно при покупке продукции любой ценовой категории: как премиального сегмента, так и доступных торговых марок.

Супермаркеты крупнейшей украинской торговой сети "АТБ" всегда предлагают потребителям качественные товары. В нашей Киевской области работает уже более трех сотен таких торговых предприятий. Всего в 290 населенных пунктах 24 областей страны компания открыла 1123 магазина.

Почти четыре миллиона украинцев являются постоянными клиентами "АТБ". Сеть этих супермаркетов известна своим широким ассортиментом и гарантированным качеством продукции. В магазинах лидера отечественного ритейла представлено свыше 3,5 тысячи наименований продуктов и товаров первой необходимости.

"АТБ" работает на украинском рынке уже более четверти века. Безопасность и качество продаваемой продукции компания гарантирует не только своим честным именем, но и деньгами.

В супермаркетах торговой сети действует программа "Гарантия свежести". Клиенту, купившему или просто нашедшему в торговом зале просроченный товар, компенсируют его стоимость в трехкратном размере. Таким образом, компания фактически использует в своей системе аудита качества еще и экспертный потенциал клиентов. Их в "АТБ" принято считать не просто покупателями, а полноправными партнерами по бизнесу.

Справедливости ради стоит отметить, что случаев такого "легкого заработка" совсем немного, поскольку сложная многоуровневая система контроля качества в "АТБ" работает четко и слаженно.

Выстроена она по европейскому образцу и включает в себя как системные внутренние проверки, так и независимые международные аудиты.

Уже более трех лет супермаркеты "АТБ" проходят сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 22000:2005. В его основу положены принципы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические точки контроля). Весь путь того или иного продукта тщательно контролируется: поставка сырья, производство, хранение, транспортировка. Система сложна, но она позволяет учитывать и оценивать риски, а также избегать их на всех этапах. Миллионы клиентов "АТБ" ежедневно имеют возможность приобрести свежие и безопасные продукты, соответствующие строгому международному стандарту. Сертификат ISO 22000:2005 во многих странах мира считают своеобразным знаком качества.

Кроме того, компания "АТБ" имеет собственный отдел контроля качества продуктов. Его эксперты проводят ежемесячные, квартальные, полугодовые и другие проверки. Для этого с прилавков магазинов берут более тысячи наименований товаров, которые отправляют на анализ в лаборатории. В целом проверка проводится по более чем двум десяткам показателей: от вкусовых качеств и физико-химических характеристик до правильности нанесения маркировки на упаковку.

Такой современный подход позволяет гарантировать свежесть, качество и безопасность каждого продукта на прилавках многочисленных магазинов "АТБ", в том числе и в нашем Киеве.

Чтобы иметь возможность своевременно и бесперебойно доставлять продукты в разные уголки Украины, "АТБ" создала одну из крупнейших в стране логистических инфраструктур.

Построены около десяти мультитемпературных складских центров европейского образца. Управление настолько мощным товаропотоком ведется круглосуточно, без выходных и праздников. В прошлом году товарооборот данной торговой сети составил 126,8 млрд грн.

Корпорация "АТБ" сегодня владеет четырьмя собственными торговыми марками, относящимися к разным ценовым категориям. Премиальный сегмент представлен ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", средний плюс – "Спецзамовлення "АТБ"", средний – ТМ "Своя лінія". Наиболее экономную продукцию предлагает ТМ "Розумний вибір". Как видите, каждый из нас всегда найдет в "АТБ" качественные продукты по своему вкусу и наиболее подходящей цене.

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