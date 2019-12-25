Киевский ЦУМ празднует 80-летие

Киевскому ЦУМу исполнилось 80 лет. К юбилею известного универмага на телеканале "Украина 24" выйдет документальная лента. Зритель узнает историю ЦУМа, увидит уникальные кадры из архивов, и услышит воспоминания известных киевлян. "Сегодня" разузнали, каким жители столицы помнят знаковое место Киева, и чем поражает ЦУМ сейчас.

Желающих рассмотреть витрины, и посетитить Центральный универмаг на Крещатике, как и 80 лет назад, не уменьшается. Впервые двери ЦУМа открылись 1 мая 1939 года. И этого события, без преувеличения, ждала вся страна.

ЦУМ поразил своим величием. В Киеве появился семиэтажный универмаг с мраморными лестницами. В центральном универмаге покупатели могли найти все, чего душа пожелает.

"Это был даже шок, в положительном смысле, что-то такое, знаете, будто вы вдруг перелетаете на Марс. Вот на какую-то совершенно другую планету. И главное – там был лифт. Вы понимаете, там можно было подняться на третий, четвертый, пятый этаж не пешком, а в лифте!", – передает эмоции того времени историк Станислав Цалик.

Здание ЦУМа пережило вторую мировую войну, и снова открыло дверь – в 1955 году. Тогда, кроме лифтов, появились еще и эскалаторы. Уникальные кадры середины прошлого века собрали авторы фильма "ЦУМ 80". В архивах провели не одну неделю.

"Мы перелопатили все фото, газетные вырезки и видеоматериалы. И из этого собрали такой конструктор, собственно, о ЦУМе, и вплели в него истории людей, которые работали в нем", – говорит генеральный директор ЦУМа Евгений Мамай.

ЦУМ знали все. А его фасад поразил даже президента Франции Шарля де Голля, который побывал в Киеве в 1966 году.

"Там всегда были нарядные, красивые витрины оформлены. Работали талантливые люди над этим", – вспоминает телеведущая Татьяна Цимбал.

В ЦУМе регулярно происходили модные показы, где дизайнеры демонстрировали свои коллекции. Здесь можно было купить все, что в тренде.

"Первый этаж. Вот эти вот суровые колонны, острые подиумы. Там вот такие дамы в пальто ходят... Нужно было подсуетиться и купить эти билеты – они были недорогие, как в кино, но нужно было заранее – за неделю, за две купить эти билеты", – рассказывает историк моды Галина Кокорина.

Вторая часть фильма посвящена современному ЦУМу. В ней рассказано, каким стал универмаг после реконструкции. Как байеры отбирают дизайнеров, которые будут представлены в универмаге.

"Успех ЦУМа в том, что это место всегда было флагманским объектом торговли. Это был всегда магазин N 1. В нем появлялись самые инновационные решения в сфере торговли, в сервисе, собственно", – говорит генеральный директор ЦУМа Евгений Мамай.

Каким был и каким стал главный универмаг страны, воочию можно увидеть в среду, в 9:40 на телеканале "Украина 24", который покажет премьеру фильма "ЦУМ 80".

"Я приглашаю вас окунуться в ту уникальную и потрясающую эстетику. Я искреннее получил много удовольствия от этого фильма, и хочу поделиться этим фильмом с вами", – говорит генеральный директор ЦУМа Евгений Мамай.

Напомним, в ноябре 2016 года столичный ЦУМ заработал после масштабной реконструкции, которая длилась четыре года. За это время рабочие полностью отреставрировали его фасад, построили подземный двухуровневый паркинг на 180 мест, обустроили уникальный атриум с 14 эскалаторами и стеклянным куполом площадью 277 кв. м.

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