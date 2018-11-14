Киевский зоопарк строит свой океанариум

В столичном зоопарке близится к финишу первый этап масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. До конца декабря рядом с центральным входом планируется открыть три озера с беседкой в японском стиле и амфитеатр.

Сейчас рабочие заканчивают амфитеатр и озеленяют территории вокруг озер.

"На озере с карпами разместится беседка, а по берегам – японский сад с камнями и хвойными деревьями. Благодаря подбору растений сад будет красивым в любое время года", – рассказывает зампредседателя КГГА Вячеслав Непоп.

В японском саду зоопарка уже высажена черная сосна с кроной в виде "облаков", которая напоминает бонсай. В зоопарке высадят 475 деревьев, 10 тысяч кустов и 5 тысяч цветов. Вдоль забора по проспекту Победы высадят живую изгородь из ягодного тиса – деревьев в возрасте 8-10 лет. Она призвана защищать от шума транспорта. Современная система очистки будет ежедневно подпитывать озера свежей водой. Использованная вода будет фильтроваться и подаваться для полива зеленых насаждений.

Достраивают и новый пеликанник. Правда, птиц в него поселят только в следующем году.

"Уже холодно. Мы пеликанов забрали в зимний птичник. Что касается рыб в озерах, то прежде чем их запускать, вода должна отстояться, смениться, чтобы не было цементного молочка", – поясняет "Сегодня" замдиректора киевского зоопарка Сергей Харьков.

Ведутся работы и в противоположной части зоопарка: на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Тут будет новый вход в зоопарк с площадкой для экскурсионных групп. Рядом уже заложен фундамент под будущее здание, в котором разместятся заведения общественного питания, магазины сувениров, туалеты, камеры хранения. А на минус первом этаже обустроят океанариум площадью до тысячи "квадратов". Его заселят рыбами и морскими животными. К строительству планируют привлечь частного инвестора. Открытие нового входа ожидается в следующем году, тогда же демонтируют старый вход.

Отметим, что реконструкция зоопарка обойдется в 1,7 млрд грн.







Напомним, 4 октября в зоопарке Киева отпраздновали День животных. Было проведено показательное обогащение среды для медведей. Учителя начальных классов киевских школ приняли участие в этом мероприятии, полученный опыт общения с животными они передадут школьникам.

Кроме того, в столичном зоопарке для незрячих посетителей установят таблички с информацией на шрифте Брайля. На них будет размещено описание экспозиций и данные о животных. Установят таблички в той части зоопарка, где сейчас активно ведется первая очередь реконструкции.