Кличко призвал полицию штрафовать нарушителей карантина

Только так, по мнению мэра, можно заставить недобросовестных людей соблюдать ограничительные меры

Жестко бороться с нарушителями общенационального карантина призвал мэр Киева. Всех, кто не соблюдает правила, мэр считает необходимым штрафовать.

Виталий Кличко уверен, что это самый действенный способ заставить людей оставаться дома и максимально ограничить свои контакты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"Если у кого-то не хватает ума и сознания, пусть таким образом поймет ответственность и не подвергает опасности себя и людей вокруг", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают, в частности, людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

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Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

Напомним также, что в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, кроме того, было остановлено метро в Киеве, Харькове и Днепре. Закрыто также международное авиасообщение.

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