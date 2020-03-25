Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко призвал полицию штрафовать нарушителей карантина

25 марта, 19:26

Сергей Пономаренко

Только так, по мнению мэра, можно заставить недобросовестных людей соблюдать ограничительные меры

Жестко бороться с нарушителями общенационального карантина призвал мэр Киева. Всех, кто не соблюдает правила, мэр считает необходимым штрафовать.

Виталий Кличко уверен, что это самый действенный способ заставить людей оставаться дома и максимально ограничить свои контакты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

"Если у кого-то не хватает ума и сознания, пусть таким образом поймет ответственность и не подвергает опасности себя и людей вокруг", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают, в частности, людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

В тренде
Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

Напомним также, что в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, кроме того, было остановлено метро в Киеве, Харькове и Днепре. Закрыто также международное авиасообщение.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев штрафы карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...