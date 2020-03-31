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Кличко рассказал, сколько доплатят медикам за борьбу с коронавирусом

31 марта, 20:53

Сергей Пономаренко

Пока столица - на первом месте по количеству инфицированных

Врачи инфекционных отделений Киева, где, по состоянию на утро 31 марта, зафиксировано 107 случаев COVID-19,получат доплаты.

Суммы разные – от 5 тыс. до 10 тыс. грн. Такое обещание дал мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил – деньги медики получат уже в апреле. Пока столица – на первом месте по количеству инфицированных. За сутки здесь зарегистрировано пять новых случаев заражения. Среди тех, кто подхватил вирус – 55-летняя медработница. Кличко также добавил, что в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

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Сайт "Сегодня" сообщал, в каких районах столицы больше всего заразившихся. Также мы рассказывали о решении Верховной Рады, которая определила категорию лиц, которым доплатят за опасную работу во время пандемии.

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Кроме медиков, доплаты также коснуться других категорий работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Всего же в Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта, официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Восемь человек выздоровели, и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 69 новых случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев врачи Виталий Кличко коронавирус доплата

Источник: Сегодня

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