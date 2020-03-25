Кличко уволил главного парковщика Киева

Чиновник подал заявление об отставке, оно по словам советника мэра - не все так просто

Мэр Киева Виталий Кличко уволил главного парковщика столицы – директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса, который занимал эту должность с ноября 2018 года. Соответствующее распоряжение мэр подписал 20 марта.

В документе отмечается, что чиновник уволился по собственному желанию. Теперь временно возглавлять коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" будет Татьяна Ларина, заместитель директора по юридическим вопросам. Также решается вопрос о назначении нового руководителя КП "Киевтранспарксервис".

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В тоже время советник мэра Киева Максим Бахматов на свой странице в социальных сетях так прокомментировал увольнение Нимаса: "Обсудили. Вскрыли. Уволили. Было бы здорово еще уголовное расследование. Но это не мы", – написал Максим Бахматов.

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