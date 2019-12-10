Коммунальщики начали обрабатывать киевские елки "антиворовскими" химикатами

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Руки прочь от елок! Чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Она не особенно заметна на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее.

Главный агроном одного из столичного Зеленстроя Нина Сердюкова жалуется, что на их подведомственной территории перед Новым годом регулярно воруют елки. Лет пять назад срезали до десяти деревьев. Но после того, как хвою начала обрабатывать специальными химикатами, количество преступлений уменьшилось втрое:

"Так, кражи уменьшились – все же человека немного сдерживает, когда висит табличка, что обработано репеллентами".

Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневная одежда. Обрабатывают по старинке – веником. Если обработанную елку кто-то попытается срубить, то дома его ждет небольшой неприятный сюрприз. При повышении температуры это вещество начнет выделяться и будет у них в доме вонь. Обработанную елку легко определить и без таблички – у иголочек несколько мрачный цвет. А состав антиворовского средства коммунальщики держат в стайне.

"Это секрет, что мы туда добавляем. Но для людей, для животных они безопасны. До весны будет держаться".

Коммунальщики объясняют, что одними химикатами борьба с ворами елок не ограничивается. В предновогодние дни парки и места наибольшего скопления хвойных будут усиленно патрулировать полицейские.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове начали заготавливать новогодние елки и сосны: сколько будут стоить в этом году. Лесники уверяют, что никакого вреда окружающей среде – рубят или специально высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

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