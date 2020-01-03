Крысиная атака: возле станции метро в Киеве заметили скопление "символов года"

/ Фото: Сегодня

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Киевляне, которые пользуются станцией метро "Харьковская", в шоке от засилья крыс возле входа в подземный переход, ведущий к подземке. Грызуны, которые являются символом наступившего года, свободно бегают по тротуарам и возле подземного перехода и совершенно не боятся людей.

"Вчера вечером (2 января) на тротуаре рядом со входом в подземный переход к станции метро "Харьковская" я заметила целую стаю крыс разных размеров, которые бегали по тротуару, видимо в поисках еды. Здесь много разбросанного мусора. Рядом располагается стихийный рынок. Отходы тут практически не убирают, чем способствуют размножению крыс. Они абсолютно не боятся людей. В этом месте останавливаются автобусы, которые везут пассажиров в аэропорт "Борисполь". Грызуны свободно бегают по тротуару, а потом убегают в сторону забора, за которым стройка", – рассказала сайту "Сегодня" киевлянка Лана Куницина.

Видео: Сегодня

"Символов года" видят и по утрам, крыс тут явно никто не истребляет, поскольку территория ничейная. Люди просто в шоке от их количества, правда, заснять грызунов на фото тяжело – быстро бегают по асфальту.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, проводить дератизацию грызунов – ответственность исключительно балансодержателя территории.

"Проведение дератизации – это зона ответственности исключительно местных органов власти. Своевременное выполнение работ по дератизации полностью лежит на балансодержателе конкретной территории. Если засилье крыс замечено возле станции метро "Харьковская", мы можем организовать проверку субъекта хозяйственной деятельности. Ели же речь идет о пустыре или так называемой "ничейной территории", то это уже зона ответственности местной райадминистрации, в данном случае Дарницкой РГА", – пояснил нам Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

/ Фото: Сегодня

По его словам, жители столицы с подобными проблемами должны обращаться в свою РГА, с требованием навести порядок.

"В данном случае, по вашему обращению, мы вместе с представителями Дарницкой РГА проведем совместную проверку указанной вами территории и в случае выявления грызунов там проведут дератизацию", – пообещал Олег Рубан.

Напомним, ранее с жалобами на грызунов обращались горожане, проживающие недалеко от Владимирского и Лукьяновского рынков, пугает засилье крыс также пассажиров станции метро "Дорогожичи". А на Позняках полчища крыс оккупировали берег озера, где гуляют мамы с колясками. Причем грызуны настолько обнаглели, что лезут прямо в коляски к маленьким детям.

Также и в центре Кривого Рога поселились стаи крыс. Грызуны живут возле домов и в кустах рядом с горсоветом. Чтобы избавиться от них, чиновники даже специальную комиссию создали. Крысы здесь настолько осмелели, что не боятся ни людей, ни телекамер. Более того, прямо на глазах прохожих продолжают охоту и нападают на голубей. Люди избегают лишний раз ходить рядом с местами, где грызунов развелось больше. Ведь те могут и покусать. Крысы переносят инфекции – всего более десяти видов. Зоологи советуют поторопиться. Ведь крысы размножаются изрядно быстро и опасны для людей.

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