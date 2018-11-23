На школах и гимназиях Киева повесят мемориальные доски в честь участников АТО

Вчера, 12:34

Всего будет установлено пять досок на фасадах зданий

Фото: president.gov.ua/Mikhail Palinchak
Фото: president.gov.ua/Mikhail Palinchak

Киевские власти приняли решение установить в столице пять мемориальных досок в честь участников АТО. Об этом сообщил сайт городского совета.

Мемориальные доски установят в честь пятерых военнослужащих, погибших в зоне боевых действий на Донбассе.

Отмечается, что доску в память об Олеге Оникиенко установят на фасад здания средней общеобразовательной школы №158 на улице Сулеймана Стальского, 12. Доску в честь Олега Богачева повесят на фасаде здания школы №274 на Харьковском шоссе, 168и.

Кроме того, доска в память о Станиславе Зинчике появится на фасаде гимназии №261 на улице Архитектора Вербицкого, 7. Доска в честь Дмитрия Кузьмина будет на фасаде дома на улице Петра Григоренко, 15. Память об Андрее Шамшуре останется на фасаде здания гимназии №290 на улице Ревуцкого, 13А.

Всего в АТО погиб 351 киевлянин.

Напомним, герой АТО Евгений Терехов и известная украинская певица Наталья Карпа вместе записали песню, которую посвятили матерям украинских военных. Авторами текста к песне стали Любовь Харченко и Нина Ивашкевич.

Кроме того, ранее мы писали, что на Андреевском спуске создадут сквер имени погибшего певца Василия Слипака. Арендатора участка просят добровольно расторгнуть договор аренды.
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