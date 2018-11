На станции метро "Осокорки" котик играет клубками возле карты Украины

На станции метро "Осокорки" появился новый рисунок в виде упитанного рыжего кота, который играет с клубками ниток возле карты Украины, а девушка снимает его на телефон.

Этот рисунок одного из восьми художников, работы которых должны появиться на сводах станции "Осокорки" до конца ноября. Мурал с котиком пока не закончен.





фото: Александр Марущак

Интересно, что эту часть большого мурала рисуют на "Осокорках" довольно давно. Еще в конце октября художник, который работает над этой картиной, нарисовал черновые очертания своего рисунка, но потом был вынужден отлучиться из Киева. Черновые наброски на пару дней исчезли и место, где он нарисован было обработано специальным средством (видимо, чтобы стена не подтекала из-за грунтовых вод). Затем черновой набросок снова появился на своде станции и вот спустя несколько дней пассажиры увидели девушку с телефоном, карту Украины и рыжего упитанного котика.

Напомним, на "Осокорках" художники по ночам рисуют мурал. В метро воплощают художественный проект под названием More than Us. Создается монументальный рисунок, который должен объединить взгляды восьми художников мирового уровня.

Однако, горожане возмущены заявленной стоимостью работ. По данным системы госзакупок ProZorro, общая стоимость мурала на "Осокорках" – более 3,6 млн грн! Заказчиком работ выступает ГП "Центр защиты информационного пространства Украины". В тендерной документации отмечается, что фреска является социальной рекламой на тему "Укрепление национального единства".