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На столичной набережной появился новый мурал

9 сентября, 12:59

Александр Марущак

Мурал выполнен в виде русалки, которой стыдно из-за загрязненного Днепра

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

На столичной набережной появилась новая работа от популярного киевского художника Виталия Гидевана.
На бетоне набережной он нарисовал русалку, которая закрывает от стыда глаза. Русалке стыдно и больно от того, что люди сделали с рекой Днепр – сливают туда отходы, сбрасывают мусор.

"Русалку я нарисовал на стене набережной, ближе к Наводницкому парку, где памятник основателям Киева. Работа заняла у меня три часа. Идея нарисовать русалку пришла после того, как прошелся по набережной. На Днепре появились явные отмели, страшно зеленая вода, горы неубранного мусора в воде. Русалка в высоту около трех метров. Чтобы ее нарисовать, сконструировал помост из разного мусора, куска дерева и отходов. Она словно просит о помощи и спасении ее дома – Днепра, который бездушно уничтожают люди", – рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

В прошлом году в качестве подарка для жены Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Киев набережная мурал

Источник: Сегодня

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