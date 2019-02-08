На улицах Киева запустили систему распознавания лиц

Программа распознавания лиц работает пока что в тестовом режиме

Фото: Александр Яремчук

На улицах Киева запустили систему распознавания лиц //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ed9/b9c/5c4ed9b9c1a06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ed9/b9c/5c4ed9b9c1a06.jpg 2019-02-08T12:28:00+02:00 Другие новости Программа распознавания лиц работает пока что в тестовом режиме

В Киеве в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба КП "Информатика".

"В рамках масштабирования видеосистемы в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на смотровых камерах, расположенных среди большого скопления людей: возле дошкольных учебных заведений, школа, метро, больниц и тому подобное", – говорится в сообщении "Информатики" на странице в Facebook.

Принцип работы системы Kyiv Smart City заключается в том, что с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека. Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников.

Напомним, начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Коломиец пообещал, что и в Киеве, и в стране там, где ведется видео- и фотонаблюдение за дорожным движением, будут установлены соответствующие информационные таблички, как это сделано, например, в ЕС.

Также сообщалось, что на одесских улицах планируется установить 80 видеокамер. Установка одной видеокамеры обходится около 2 тыс. грн.

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