На улицах Киева запустили систему распознавания лиц
Программа распознавания лиц работает пока что в тестовом режиме
В Киеве в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба КП "Информатика".
"В рамках масштабирования видеосистемы в пилотном режиме запущен новый аналитический модуль распознавания лиц. Тестирование проходит на смотровых камерах, расположенных среди большого скопления людей: возле дошкольных учебных заведений, школа, метро, больниц и тому подобное", – говорится в сообщении "Информатики" на странице в Facebook.
Принцип работы системы Kyiv Smart City заключается в том, что с помощью полученного с камер фоторобота правонарушителя, система анализирует базу данных и находит нужного человека. Модуль разработан с целью облегчения работы силовиков и быстрого поиска злоумышленников.
Напомним, начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Коломиец пообещал, что и в Киеве, и в стране там, где ведется видео- и фотонаблюдение за дорожным движением, будут установлены соответствующие информационные таблички, как это сделано, например, в ЕС.
Также сообщалось, что на одесских улицах планируется установить 80 видеокамер. Установка одной видеокамеры обходится около 2 тыс. грн.
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